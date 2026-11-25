TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng loạt sự kiện, chuyển sức hút từ sự kiện thành giao dịch và doanh thu thực tế. Với chương trình “Vibrant HCMC” giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ liên kết, huy động doanh nghiệp cùng tham gia, mở rộng không gian tiêu dùng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số.

Từ sức hút sự kiện đến cơ hội kinh doanh

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết (từ 18 - 24/11), Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh dự kiến từ ngày 4 đến 12/12, cùng các hoạt động thể thao, lễ hội và chương trình kích cầu tiêu dùng, mua sắm đang góp phần tạo thêm sức hút cho thành phố.

Mỗi sự kiện không chỉ thu hút người tham gia trong thời gian diễn ra mà còn mở ra cơ hội để các ngành dịch vụ tiếp cận khách hàng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X do TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức thu hút rất đông người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Đây cũng là hướng tiếp cận của chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC” với thông điệp “TP Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”. Thay vì tổ chức các hoạt động xúc tiến riêng lẻ, thành phố hướng đến kết nối thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí và các nền tảng công nghệ, thanh toán. Qua đó, người dân và du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, còn doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường.

Các sự kiện chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam cũng thu hút rất đông đảo người dân và du khách.

Tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn du khách khi đến thành phố sẽ có những ấn tượng tốt đẹp; thông qua các sự kiện, thành phố có thêm cơ hội thu hút khách đến trải nghiệm. Định hướng này cho thấy sự kiện thể thao không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn có thể trở thành một phần trong chiến lược quảng bá hình ảnh và phát triển dịch vụ.

TP Hồ Chí Minh có lợi thế về hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại, điểm tham quan và các sản phẩm du lịch đô thị. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả dòng khách từ các sự kiện, cần có sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức, doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, vận tải, ăn uống và hệ thống phân phối. Thông tin về lịch trình, địa điểm, phương tiện di chuyển, sản phẩm trải nghiệm và ưu đãi cần được kết nối để khách dễ tiếp cận, dễ lựa chọn.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 9,337 triệu lượt khách quốc tế và 44,103 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy quy mô thị trường du lịch lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn mức chi tiêu của khách khi đến thành phố.

Các sự kiện văn hoá - nghệ thuật chào mừng "Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được nhiều du khách nước ngoài quan tâm.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, việc phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và giải trí quy mô lớn là một trong những định hướng trọng tâm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn và nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến. Thành phố hiện sở hữu nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này, với khoảng 4.800 cơ sở lưu trú, trong đó có hơn 80 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4 - 5 sao. Cùng với đó là nhiều địa điểm tổ chức sự kiện sức chứa hàng chục nghìn người... Từ những lợi thế sẵn có, thành phố xác định chiến lược phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở việc thu hút khán giả đến xem sự kiện, mà còn đặt mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng giá trị cho hệ sinh thái du lịch và dịch vụ.

Kéo dài hành trình, gia tăng giá trị chi tiêu

Một trong những vấn đề đặt ra đối với ngành du lịch và dịch vụ là làm thế nào để khách không chỉ đến tham dự một sự kiện rồi rời đi, mà có thêm lý do ở lại, trải nghiệm và chi tiêu tại nhiều địa điểm. Đây là điểm giao thoa giữa phát triển du lịch và kích cầu tiêu dùng.

TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch cho rằng, ý nghĩa đáng chú ý của “Vibrant HCMC” không chỉ nằm ở việc kích thích mua sắm trong mùa cao điểm mà còn ở cơ hội tổ chức lại cách các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ kết nối với nhau. Một giao dịch mua sắm có thể mở ra nhu cầu đi lại, ăn uống, tham quan, giải trí và lưu trú. Khi các dịch vụ được kết nối thuận tiện, thành phố không chỉ có thêm giao dịch mà còn nâng cao giá trị của cả hành trình tiêu dùng.

Thay vì tổ chức các hoạt động xúc tiến riêng lẻ, chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC” hướng đến kết nối thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí.

Góc nhìn này gợi mở cách tổ chức sản phẩm theo nhu cầu của khách thay vì theo ranh giới quản lý của từng ngành. Chẳng hạn, một chương trình tham quan có thể kết hợp trải nghiệm di sản, thưởng thức ẩm thực, mua sắm sản phẩm đặc trưng và hoạt động về đêm. Một sự kiện thể thao có thể kết nối với tour tham quan thành phố, dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các điểm mua sắm. Khi đó, khách có thêm lựa chọn và doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực cùng có cơ hội tiếp cận nguồn khách.

Để làm được điều này, ngành du lịch cần phối hợp với ngành công thương, văn hóa và thể thao trong xây dựng lịch sự kiện, quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp. Các đơn vị lữ hành, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và trung tâm thương mại cũng cần chủ động thiết kế những gói dịch vụ phù hợp, thay vì chỉ trông chờ vào lượng khách tự phát sinh từ sự kiện.

Hướng đi mới đầy sáng tạo của TP Hồ Chí Minh trong việc liên kết đa ngành để biến nhiều dòng khách thành giao dịch bền vững.

TS. Dương Đức Minh cho rằng, trong không gian phát triển mở rộng của TP Hồ Chí Minh, mỗi địa bàn có thể đóng góp một nhóm trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng, tạo thêm lý do để người dân, du khách di chuyển, ở lại lâu hơn và chi tiêu đa dạng hơn. Tuy nhiên, tác động lan tỏa chỉ xuất hiện khi chất lượng dịch vụ, kết nối giao thông, thông tin và quyền lợi khách hàng được bảo đảm.

Đây là yêu cầu quan trọng bởi sức hút của một sự kiện có thể tạo ra lượng khách lớn trong thời gian ngắn, nhưng để khách quay trở lại cần nhiều yếu tố hơn. Thông tin phải rõ ràng, giá cả minh bạch, dịch vụ thuận tiện và trải nghiệm đủ tốt. Nếu thiếu sự liên kết, khách có thể chỉ tập trung tại địa điểm tổ chức mà chưa lan tỏa đến các khu vực và ngành dịch vụ khác.

Kết nối dòng khách với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh và mở rộng không gian tiêu dùng.

Với “Vibrant HCMC”, thành phố đang hướng đến cách khai thác đồng thời nhiều dòng khách, từ khách du lịch, người dân địa phương đến vận động viên, cổ động viên và người tham gia các sự kiện. Điều quan trọng là kết nối được các dòng khách này với hệ thống sản phẩm, dịch vụ hiện có, tạo cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và mở rộng không gian tiêu dùng.

Từ một sự kiện đến một hành trình trải nghiệm, từ một điểm đến đến nhiều dịch vụ liên kết, hiệu quả kích cầu sẽ được quyết định bởi khả năng kết nối đó. Khi dòng khách được chuyển hóa thành dòng giao dịch, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mới thực sự trở thành một động lực cho tăng trưởng thương mại và dịch vụ của thành phố.