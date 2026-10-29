Kỳ 1: Đưa chủ trương đến gần dân

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ ở tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết công việc, mà còn ở cách chính quyền thông tin, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân. Thực tiễn tại phường Cao Lãnh cho thấy, tuyên truyền chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và khả năng giúp người dân trực tiếp thực hiện các thủ tục.

TỪ MỘT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÁCH PHỤC VỤ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh, bên cạnh các quầy tiếp nhận hồ sơ là hệ thống máy móc, màn hình tra cứu và khu vực hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

Trong không gian ấy, chất lượng phục vụ được thể hiện qua từng khâu tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Đầu tháng 6-2026, anh Võ Văn Lợi, người dân phường Cao Lãnh, đến Trung tâm đăng ký khai sinh cho con. Anh nhận xét lượng người đến làm thủ tục khá đông, cán bộ, công chức bận rộn nhưng vẫn niềm nở; cơ sở vật chất khang trang, tạo sự thoải mái cho người dân trong lúc chờ giải quyết công việc.

Một thủ tục hành chính quen thuộc cũng phản ánh yêu cầu đặt ra đối với chính quyền trong mô hình mới: Chủ trương phải được cụ thể hóa bằng quy trình rõ ràng, thông tin dễ hiểu và sự hỗ trợ kịp thời, để người dân thực hiện công việc thuận lợi. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cao Lãnh đã tiếp nhận trên 20.599 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết hoàn thành hơn 20.400 hồ sơ; giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 96,5%, số hóa hồ sơ trên 98%, số hóa kết quả giải quyết đạt 100%.

Những con số này phản ánh kết quả vận hành của bộ phận hành chính công, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ. Bởi với người dân, hiệu quả của chính sách thể hiện qua việc được hướng dẫn đầy đủ, tiết kiệm thời gian, hạn chế đi lại và giải quyết công việc đúng quy định.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO TỪ YÊU CẦU THỰC TIỄN

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp làm thay đổi cách phân định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và phối hợp giải quyết công việc.

Tổ công nghệ số cộng đồng phường Cao Lãnh hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID và các nền tảng số.

Sau một năm vận hành mô hình mới tại Đồng Tháp, 1.164 nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện trước đây được phân định lại, trong đó 859 nhiệm vụ được chuyển giao cho cấp xã thực hiện.

Phường Cao Lãnh được hình thành trên cơ sở hợp nhất 9 đơn vị hành chính cấp xã trước đây. Chỉ trong 3 ngày đầu vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và xử lý trên 2.700 hồ sơ. Địa phương bố trí một trụ sở chính và 5 điểm phụ tại các trụ sở cũ nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ.

Khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng và nhu cầu giải quyết thủ tục đa dạng đòi hỏi chính quyền cơ sở không chỉ nâng cao năng lực điều hành, mà còn phải đổi mới cách thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ người dân.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh, yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Song song đó, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến; quan tâm người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và những người còn hạn chế về kỹ năng, điều kiện tiếp cận công nghệ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Từ yêu cầu đó có thể thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc ban hành chủ trương đúng, xác định nhiệm vụ trọng tâm hay phân công trách nhiệm cụ thể.

Điều quan trọng là phải tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, đưa chủ trương vào từng quy trình, từng công việc và từng mối quan hệ giữa chính quyền với người dân.

Công tác tuyên truyền vì thế phải được đặt trong tổng thể quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với kết quả thực tế thay vì chỉ dừng ở số lượng tin, bài hay hoạt động phổ biến chính sách.

TỪ THÔNG TIN MỘT CHIỀU ĐẾN HƯỚNG DẪN, ĐỐI THOẠI VÀ ĐỒNG HÀNH

Trong môi trường số, việc công khai thủ tục hành chính và phổ biến chính sách trên các nền tảng trực tuyến giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận và sử dụng thông tin ở mỗi người không giống nhau, nhất là với người cao tuổi hoặc người còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Ông Ngô Hải, 65 tuổi, ngụ tại phường Cao Lãnh, chia sẻ: “Bây giờ làm thủ tục toàn làm trên máy. Có những thủ tục trước đây tôi chưa biết cách làm, nhất là thao tác trên điện thoại, nên cũng hơi lúng túng. Khi đến Trung tâm làm thủ tục được cán bộ hướng dẫn từng bước, chỉ rõ như vậy thì tôi làm theo được”.

Qua lời chia sẻ, có thể thấy công tác tuyên truyền không chỉ là cung cấp thông tin, mà còn phải giúp người dân hiểu và biết cách thực hiện. Một hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu đôi khi có ý nghĩa quyết định đối với người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cao Lãnh hướng dẫn người dân thực hiện các tiện ích số.

Trong quý I-2026, phường Cao Lãnh triển khai “Sổ tay hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thiết yếu” phiên bản điện tử. Đến tháng 7-2026, địa phương trang bị 2 kiosk thông minh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được chuẩn hóa thành 18 bước.

Theo đồng chí Lê Chí Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh, việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính giúp cán bộ theo dõi tiến độ, giám sát hồ sơ trực tuyến theo thời gian thực, giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin đã được số hóa. Trung tâm cũng tư vấn, giải đáp hàng trăm lượt thắc mắc liên quan đến trạng thái hồ sơ và kết quả giải quyết.

Công nghệ góp phần minh bạch hóa quy trình, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng vận hành và chất lượng hỗ trợ. Người dân cần được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, được hướng dẫn khi gặp khó khăn và được thông tin rõ ràng về tình trạng hồ sơ.

Từ thực tiễn đó, công tác tuyên truyền chính sách cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang kết hợp thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận phản hồi. Đây cũng là cơ sở để chính quyền nhận diện những bất cập trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa chủ trương đến gần hơn với đời sống.

(còn tiếp)