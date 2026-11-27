Sau khi bố đi cai nghiện, mẹ đi tù, chị em Mùa A T. được Trung tâm cai nghiện số 2 (tỉnh Thanh Hoá) cưu mang.

LTS: Có những chuyến đi qua các bản làng miền Tây xứ Thanh, điều đọng lại không chỉ là những con đường quanh co men theo sườn núi, những mái nhà nép mình bên triền dốc, mà còn là ánh mắt của những đứa trẻ khiến người ta day dứt mãi. Các em vẫn ngày ngày đến trường với chiếc cặp sờn quai, đôi dép cũ, nhưng phía sau dáng hình nhỏ bé ấy là những phận đời nhiều thiếu hụt. Có em cha đang chấp hành án phạt tù, mẹ không ở bên; có em mồ côi, có em lớn lên trong sự chở che của ông bà đã ở bên kia dốc cuộc đời. Đi sâu vào từng bản làng, chúng tôi nhận ra những thiệt thòi ấy không chỉ đến từ đói nghèo hay sự thiếu thốn vật chất. Đằng sau những mái nhà khuyết bóng cha mẹ còn là những cuộc đời lầm lỡ, những cuộc hôn nhân đến quá sớm, những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải gánh trên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Tảo hôn, thất học và nghèo đói cứ thế níu chân nhau, khiến những ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trở nên xa vời vợi. Nhưng giữa những nhọc nhằn ấy, vẫn có những bàn tay lặng lẽ chìa ra, những người lính mang quân hàm xanh nhận đỡ đầu, chở che và nâng bước các em đến trường. Từ những câu chuyện ghi nhận trên hành trình qua các bản làng miền Tây xứ Thanh, loạt phóng sự “Những mảnh đời sau lưng núi” kể về những tuổi thơ nhiều thiệt thòi, những vòng luẩn quẩn cần được tháo gỡ và cả những nỗ lực âm thầm để không đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Những đứa trẻ “tự sinh, tự diệt”

Trong cái lạnh tê tái vùng biên Mường Lát, Hơ Thị Tho (bản Cá Tớp, xã Pù Nhi) thơ thẩn nhìn xuống con dốc dẫn lên căn nhà nhỏ. Tho vẫn mong ở phía cuối con dốc kia hiện ra một dáng hình quen thuộc- mẹ sẽ quay trở về.

Nhà Tho nghèo, cái nghèo hắt ra từ mấy bức vách rách tả tơi, ngửa lên thấy lốm đốm trời. Ngồi giữa ba bề bốn bên tường vách mà dù có cố thu mình vẫn không tránh được cái lạnh cắt cứa thịt da vây bủa. Trên bếp lửa cháy hắt hiu, những cành củi còn tươi mới gom được ở trên núi tỏa ra một thứ khói nhạt thếch, không đủ xua đi được hơi lạnh tràn trụa khắp nơi.

Tho năm nay 15 tuổi, em đã phải nghỉ học từ nhiều năm trước. Trên em còn anh trai ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dưới Tho là hai đứa em. Bố Tho chết bởi những chiếc lá ngón oan nghiệt sau một lần cãi nhau với mẹ. Mẹ Tho cũng rời bỏ 4 anh em Tho để đi lấy chồng mới và chưa một lần quay trở lại. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Tho như người mẹ chăm sóc người anh ngẩn ngơ và hai đứa em, bữa đói nhiều hơn bữa no, ngô sắn nhiều hơn cơm gạo. Hai đứa em Tho, bữa đến trường, bữa lang thang nơi góc rừng, xó núi, chẳng ai biết, rồi cuộc sống của chúng sẽ về đâu.

Ở bản Suối Tôn, xã Phú Lệ cũng có 3 chị em Mùa A T.

Mùa A T. năm nay 12 tuổi, dưới T. còn có 2 đứa em 11 tuổi và 8 tuổi. Cả ba đang ở cùng ông bà nội. Đứa nào cũng gầy gò đen đúa, quần áo tả tơi. Mấy năm trước bố ba đứa trẻ phải đi cai nghiện, mẹ đi chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma tuý. Ông bà nội tai biến, không biết chữ, cũng không hiểu tiếng Kinh, cuộc sống cứ lay lắt.

Những khoảng trống không thể lấp đầy

Tôi gặp bố 3 đứa trẻ là Mùa A.Th. ở Trung tâm cai nghiện số 2 (tỉnh Thanh Hoá), Th. kể về các con đang ở quê rồi oà lên khóc. Th. nói về cái đói, cái khổ, cái lạnh và cả cái vô tích sự của mình đã để các con bơ vơ. Người cha ấy giờ đây ân hận nhưng những khoảng trống tuổi thơ của những đứa trẻ thì chẳng thể lấp đầy.

Suốt buổi trò chuyện ngày hôm đó, Th. nhắc đi nhắc lại về ước mơ sau này con mình sẽ có đứa được bước vào giảng đường đại học. Th. bảo, cuộc đời hắn coi như bỏ đi, giống như cây mục trong rừng, giờ hắn hy vọng vào mấy đứa con học hành nên người để thoát khỏi núi rừng, thoát khỏi đói nghèo. Thế nhưng, Th. đâu biết rằng những đứa con của Th. nếu không được Trung tâm cai nghiện số 2 hỗ trợ đã không còn cơ hội đến trường.

Giàng Minh T. mỗi khi nhớ mẹ lại trèo lên ngọn đồi cao ngồi khóc một mình.

Dưới chân núi ở bản Ón, xã biên giới Tam Chung cũng có nhiều những đứa trẻ bố mẹ đang chịu án phạt tù vì liên quan đến ma tuý. Nhiều năm qua đi, ngỡ như bóng ma mang tên ma túy đã được đẩy lùi đi xa lắm. Ấy vậy mà nỗi đau ma túy vẫn hiện hữu ở đây, buốt nhói…

10 tuổi, Giàng Minh T. không còn sự hồn nhiên như những bạn khác. T. kể em đã mất bố từ rất lâu rồi, mẹ cũng bỏ đi lấy chồng khác sau ngày bố mất. Bố T. nghiện ma túy, nhiễm HIV. Hai chị em T. được bác mang về cưu mang. “Em rất nhớ mẹ nhưng mẹ không về được nữa vì đã có gia đình mới rồi”, cậu bé ngân ngấn nước mắt.

Ngoài những giờ lên lớp, T. lên núi kiếm củi, chăn bò phụ bác. Nhiều bữa nhớ mẹ quá, em định trốn đi tìm mẹ nhưng mẹ ở xa lắm, tận Sơn La, em lại không biết đường đành chạy lên đồi, ngồi khóc một mình.

Ngoài 3 đứa con, vợ chồng ông Giàng A Khoa, bà Púa Thị Ninh bất đắc dĩ phải mang hai đứa cháu về nhà cưu mang. Bà Púa Thị Ninh xót xa: “Bố mất khi thằng bé chỉ mới 3 tuổi. Giờ nó cũng không nhớ gì về bố chỉ thi thoảng nhắc mẹ. Ngày Tết là nó nhớ mẹ cứ lủi thủi trong nhà khóc một mình. Ông bà ngoại thì ở xa, bà nội thì mất, ông nội cũng đi tù vì ma tuý”.

“Mẹ hai đứa trẻ có ghé về thăm con không”, tôi hỏi bà Púa Thị Ninh.

“Bố nó mất rồi mẹ cũng bỏ đi lấy chồng, có vài lần ghé về nhưng cũng không cho bọn nhỏ đồng nào”, giọng bà Ninh như hờn trách.

Cũng tại bản Ón, 4 chị em cậu bé Giàng A.D. rơi vào cảnh mỗi người một nơi sau khi bố mẹ đi tù. Hai đứa trẻ ở với ông bà, hai đứa còn lại ở với bác. Một gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm xáo trộn.

Phía sau khuôn mặt ngây thơ của các em là tuổi thơ nhiều thiếu hụt.

Tuổi thơ của những đứa trẻ hầu như không có sự hiện diện của bố mẹ Chúng lớn lên như cây cỏ bên ông bà đã già yếu. Khi cái ăn, cái mặc chưa được đủ đầy thì con đường đến trường của em cũng lắm bấp bênh… Cứ học được ít bữa lại thấy D. nghỉ học. Các thầy đến nhà thì D. đang phải chăn bò. Dịp Tết năm ngoái, thầy giáo chia cho các em những mẩu giấy nhỏ để viết ra ước mơ của mình, D. đã viết: “Món quà con mong nhận được trong dịp tết là được gặp bố mẹ” khiến ai cũng nghèn nghẹn.

Tâm sự với chúng tôi, thầy giáo Vi Văn Chuân, phụ trách điểm lẻ Trường TH&THCS Tam Chung (xã Tam Chung) tại bản Ón không giấu được niềm trăn trở: “Điểm trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như bố chết, mẹ đi lấy chồng bỏ con cái lại cho ông bà, họ hàng hoặc cả bố mẹ đều đang chấp hành án phạt tù, có nhà bố lại đi cai nghiện mẹ đi tù… Nhà trường đã cố gắng rất nhiều để các em không bỏ học giữa chừng nhưng với những hoàn cảnh như thế, việc yên tâm để học hành đối với các em cũng không dễ dàng gì”.

“Thiếu thốn tình thương của mẹ cha ngay từ khi còn nhỏ, là thiệt thòi lớn của một đứa trẻ. Dù thầy cô trong trường rất quan tâm, chia sẻ, gần gũi nhưng làm sao bù đắp được”, thầy Chuân tâm sự.

Theo Bí thư chi bộ, trưởng bản Ón Giàng A Chống, giờ thì đã hết cái thời ra ngõ gặp ma túy rồi. Lực lượng Công an, Biên phòng đã và đang cố gắng hết sức để giữ bình yên cho bản. Chỉ thương những đứa trẻ. Cháu thì bố đi tù, cháu mẹ đi trại, cũng có cháu cả bố mẹ đều không ở nhà.

Những câu chuyện ở Cá Tớp, Suối Tôn, bản Ón… không chỉ là những lát cắt buồn về cuộc sống nơi vùng biên, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy dai dẳng mà ma túy, đói nghèo và những đổ vỡ gia đình để lại. Một người cha vướng vào ma túy, một người mẹ phải chấp hành án phạt tù, đôi khi phía sau là cả một tuổi thơ bị đánh cắp.

(Còn nữa).