KXC Hải Phòng Expo 2026 kết nối thương hiệu, thúc đẩy xây dựng xanh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

KXC Hải Phòng Expo 2026 được tổ chức nhằm kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, công nghiệp, công nghệ và các ngành nghề phụ trợ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Hải Phòng với các đối tác trong nước, quốc tế, nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Đồng thời quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư và thành tựu phát triển của Hải Phòng; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất vật liệu, nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn thiết kế, doanh nghiệp công nghiệp và nhà đầu tư.

Tại triển lãm lần này quy tụ gần 170 thương hiệu, giới thiệu công nghệ tiên tiến, vật liệu xây dựng xanh và các giải pháp phát triển hạ tầng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Thông qua các hoạt động kết nối, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận giải pháp xây dựng bền vững, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án công nghiệp, khu công nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); từng bước hình thành hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối ngành nghề thường niên mang thương hiệu Hải Phòng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Trong khuôn khổ triển lãm, đã diễn ra Hội thảo “Hải Phòng đổi mới để đón dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế” do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức; Hội thảo “Vật liệu xây dựng bền vững cho phát triển hạ tầng và nền kinh tế tuần hoàn” do Sở Công thương Hải Phòng phối hợp Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam tổ chức.

Dịp này, Ban tổ chức KXC Hải Phòng Expo 2026 đã trao học bổng dài hạn cho 30 sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, tiếp cận cơ hội đào tạo nâng cao và thực tập tại các tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng lớn của quốc tế.