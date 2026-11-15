Kwon Sang Woo là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám, điển hình là phim Nấc Thang Lên Thiên Đường. Anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên cựu Hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young sau đám cưới vào năm 2008.

Sau 18 năm gắn bó, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm ngọt ngào và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Mới đây, vợ chồng Kwon Sang Woo và Son Tae Young thu hút sự chú ý khi kỷ niệm 18 năm ngày cưới tại Mỹ.

Kwon Sang Woo và vợ kỷ niệm 18 năm đám cưới.

Trên kênh YouTube cá nhân mang tên Mrs. New Jersey Son Tae Young, nữ diễn viên đăng tải video ghi lại một ngày đặc biệt của hai vợ chồng với tiêu đề: "Một ngày đặc biệt của vợ chồng Son Tae Young và Kwon Sang Woo nhân kỷ niệm 18 năm ngày cưới".

Trong video, Son Tae Young tiết lộ Kwon Sang Woo vừa có chuyến sang Mỹ vào tháng 9 để thăm gia đình. Cả hai cùng nhau đến Manhattan (New York) và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết ban đầu cô không nhận ra hôm đó chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người. Son Tae Young chia sẻ: "Chúng tôi ra ngoài cùng nhau nhưng hóa ra hôm đó lại là ngày kỷ niệm ngày cưới". Trong khi đó, Kwon Sang Woo hài hước đáp lại rằng anh đã biết chuyện này trước khi cả hai ra ngoài. Nữ diễn viên cũng thừa nhận mình hoàn toàn quên mất dịp đặc biệt.

Son Tae Young còn đưa chồng đến một nhà hàng tại Manhattan mà cô từng ghé thăm trước đây. Cô cho biết món ăn tại đây rất ngon nên muốn đưa ông xã đến thưởng thức. Cặp đôi đi cùng một người quen, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện vui vẻ. Sau đó, cả ba tiếp tục di chuyển đến một quán cà phê để thưởng thức món tráng miệng nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young duy trì hôn nhân hạnh phúc 18 năm qua.

Trong suốt buổi hẹn hò, vợ chồng nam diễn viên liên tục có những màn tương tác hài hước. Kwon Sang Woo trêu chọc bà xã khi hỏi lý do cô mặc đồ ngủ ra ngoài. Son Tae Young vui vẻ giải thích rằng cô vừa ngủ dậy đã đi ra ngoài, đồng thời tiết lộ bộ trang phục này là món quà sinh nhật do chồng tặng vào mùa hè.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi Kwon Sang Woo nói: "Đây là người phụ nữ tôi ở bên lâu nhất trong cuộc đời". Son Tae Young lập tức đáp lại: "Em cũng vậy. Anh thực sự là người đàn ông em ở bên lâu nhất". Câu trả lời tự nhiên cùng nụ cười của cả hai khiến không khí buổi hẹn hò thêm phần ấm áp.

Video còn hé lộ loạt hình ảnh từ thuở mới hẹn hò, những khoảnh khắc trong đám cưới năm 2008 cho đến các đoạn phim được ghi lại vào những dịp kỷ niệm ngày cưới qua từng năm. Những hình ảnh này phần nào cho thấy chặng đường 18 năm đồng hành của cặp đôi, từ những ngày đầu yêu nhau đến khi xây dựng gia đình.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2008, hiện có 2 người con.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young kết hôn vào tháng 9/2008, hiện có một con trai và một con gái. Từ năm 2019, Son Tae Young cùng các con sinh sống tại New Jersey, Mỹ để thuận tiện cho việc học tập của hai con.

Dù không thường xuyên ở cùng một nơi do lịch trình công việc, vợ chồng nam diễn viên vẫn dành thời gian gặp gỡ và duy trì sự gắn bó. Sau gần hai thập kỷ chung sống, cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc hôn nhân bền chặt và những tương tác đời thường đầy tình cảm.