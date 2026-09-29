Kwon Mina (AOA) đột ngột đóng tài khoản mạng xã hội sau tiết lộ 'chấn động'

Kwon Mina, cựu thành viên nhóm nhạc AOA, đột nhiên không thể truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình giữa lúc đang có những tiết lộ về tranh chấp tài chính với gia đình và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của mẹ cô.

Tính đến sáng ngày 29/9, khi cố gắng truy cập tài khoản Instagram cá nhân của Kwon Mina, người dùng sẽ thấy thông báo "Không tìm thấy trang cá nhân" (Profile not available). Các bài đăng và thông tin cá nhân trước đây của cô hiện cũng không thể xem được.

Việc xóa tài khoản diễn ra sau một loạt bài đăng có biểu hiện bất thường vào ngày hôm trước, cho thấy trạng thái bất ổn về mặt cảm xúc của cô. Cô đã đăng tin tìm kiếm người chị gái bị mất liên lạc sau khi mẹ cô phải nhập viện điều trị tích cực vì ngừng tim, tuy nhiên, cô cũng gây lo ngại khi gay gắt chỉ trích viên cảnh sát phụ trách vụ việc tìm người mất tích, thậm chí công khai cả tên và đơn vị công tác của người này, do không hài lòng với cách xử lý vụ việc.

Gần đây, Kwon Mina tiết lộ rằng, cô đang xảy ra mâu thuẫn với chị gái mình. Vào ngày 4/9, cô cáo buộc chị gái đã biển thủ số tiền từ 700 đến 800 triệu won (khoảng 13 - 15 tỷ đồng), bao gồm tiền của chính cô, mẹ cô và một người quen của mẹ, đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý (như khởi kiện về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ cá nhân) nếu không nhận được lời xin lỗi.

Kwon Mina ra mắt cùng nhóm nhạc AOA vào năm 2012 và rời nhóm vào năm 2019.