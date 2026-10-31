Kwon Eunbi gây chú ý với váy trễ vai gợi cảm

Theo MyDaily, mới đây, Kwon Eunbi cập nhật trang cá nhân bằng hình ảnh mới, đồng thời giới thiệu sản phẩm âm nhạc mà cô vừa tham gia. Nữ ca sĩ đăng tải dòng chú thích: "Im Seulong - Vibes (Feat. Kwon Eunbi), phát hành lúc 18 giờ ngày 28/10/2026".

Trong bức ảnh được công bố, Kwon Eunbi diện chiếc váy màu nâu sẫm với thiết kế trễ vai và phần cổ khoét sâu, tôn lên vóc dáng quyến rũ. Nữ thần tượng ngồi trên chiếc sofa màu xanh lá, hướng ánh nhìn về phía ống kính.

Kwon Eunbi diện chiếc váy màu nâu sẫm với thiết kế trễ vai và phần cổ khoét sâu.

Mái tóc nâu sáng được uốn xoăn nhẹ kết hợp cùng phong cách trang điểm tinh tế giúp Kwon Eunbi hoàn thiện hình ảnh trưởng thành, cuốn hút. Sự kết hợp giữa trang phục mang tông màu trầm và bối cảnh đơn giản tạo nên tổng thể nổi bật, đồng thời cho thấy phong cách ngày càng đa dạng của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, loạt ảnh được chia sẻ trong thời điểm Kwon Eunbi tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc với vai trò nghệ sĩ solo. Lần này, cô góp giọng trong ca khúc Vibes của Im Seulong, đánh dấu một màn hợp tác mới sau những sản phẩm cá nhân trước đó.

Mái tóc nâu sáng được uốn xoăn nhẹ kết hợp cùng phong cách trang điểm tinh tế giúp Kwon Eunbi hoàn thiện hình ảnh trưởng thành, cuốn hút.

Việc tham gia ca khúc của đồng nghiệp cũng cho thấy Kwon Eunbi đang tích cực mở rộng các hoạt động âm nhạc trong thời gian chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE trước khi chính thức ra mắt solo vào năm 2021. Cô được biết đến qua những ca khúc như Underwater và The Flash, đồng thời gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin, quyến rũ. Theo MyDaily, nữ ca sĩ hiện đang chuẩn bị cho album tiếp theo, đánh dấu những bước đi mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Không chỉ tập trung cho các sản phẩm nghệ thuật, Kwon Eunbi còn tham gia hoạt động cộng đồng. Trong tháng 10, cô được bổ nhiệm làm đại sứ truyền thông phòng chống tội phạm tình dục trên không gian mạng của Sở Cảnh sát Geumcheon, Hàn Quốc.

Không chỉ tập trung cho các sản phẩm nghệ thuật, Kwon Eunbi còn tham gia hoạt động cộng đồng.

Với vai trò này, Kwon Eunbi dự kiến góp mặt trong các video tuyên truyền và chiến dịch trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm tình dục kỹ thuật số.

Giữa lịch trình công việc đa dạng, màn xuất hiện mới nhất của Kwon Eunbi tiếp tục nhận được sự quan tâm, vừa bởi phong cách thời trang nổi bật, vừa bởi những hoạt động âm nhạc và cộng đồng mà cô đang theo đuổi.