Kwon Eun Bi gây chú ý với vòng eo nhỏ đến khó tin

Theo MyDaily, mới đây, nữ ca sĩ Kwon Eun Bi đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh được ghi lại trong những lần tham gia sự kiện và biểu diễn gần đây.

Đi kèm những hình ảnh, nữ thần tượng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã đồng hành cùng cô trong suốt tháng 9. "Mọi người đã vất vả nhiều trong suốt tháng 9 rồi. Tôi rất hạnh phúc vì được trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng các bạn. Giờ trời bắt đầu lạnh rồi, mọi người nhớ mặc thật ấm nhé", Kwon Eun Bi nhắn nhủ.

Kwon Eun Bi đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh được ghi lại trong những lần tham gia sự kiện và biểu diễn.

Bên cạnh lời chia sẻ đầy tình cảm, loạt ảnh của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khoảnh khắc cô quay lưng về phía ống kính. Trong bức ảnh này, Kwon Eun Bi diện áo ba lỗ màu xanh dương với số 26 được in nổi bật bằng màu trắng ở phía sau lưng.

Điều khiến hình ảnh trở nên đáng chú ý chính là vóc dáng nhỏ nhắn cùng vòng eo thon gọn của nữ thần tượng. Thông thường, những con số lớn trên áo thể thao sẽ nằm gọn ở khu vực giữa lưng. Tuy nhiên, trong bức ảnh của Kwon Eun Bi, số 26 có kích thước khá lớn so với phần thân áo, khiến họa tiết kéo dài sang cả hai bên hông. Chi tiết này càng làm nổi bật vòng eo nhỏ của nữ ca sĩ, tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị khi nhìn từ phía sau.

Những hình ảnh khoe vòng eo thon gọn đến khó tin của Kwon Eun Bi.

Không cần lựa chọn trang phục cầu kỳ hay tạo dáng phức tạp, Kwon Eun Bi vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và phong cách trẻ trung.

Được biết, Kwon Eun Bi ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE vào năm 2018. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, cô nhận được sự yêu mến nhờ khả năng ca hát, vũ đạo và phong thái biểu diễn tự tin.

Sau khi IZ*ONE kết thúc hoạt động, Kwon Eun Bi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó có Glitch và Underwater.

Đặc biệt, những màn trình diễn sôi động tại các lễ hội âm nhạc đã giúp nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh riêng, gắn liền với phong cách quyến rũ và khả năng làm chủ sân khấu.

Trong tháng 10, Kwon Eun Bi tiếp tục có lịch trình biểu diễn bận rộn khi mùa lễ hội tại các trường đại học Hàn Quốc diễn ra sôi nổi. Nữ ca sĩ góp mặt tại nhiều sân khấu, bao gồm Đại học Gwangju, Đại học Quốc gia Gyeongsang, Đại học Sehan, Đại học Baekseok, Đại học Hàng hải Hàn Quốc và Đại học Youngsan.

Việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện cho thấy Kwon Eun Bi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời có nhiều cơ hội gặp gỡ người hâm mộ.

Kwon Eun Bi gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và phong cách trẻ trung.

Bên cạnh âm nhạc, những khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Loạt ảnh mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút của Kwon Eun Bi, từ phong cách thời trang trẻ trung đến vóc dáng nổi bật.