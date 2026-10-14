Kwon Eun Bi gây bất ngờ với tỷ lệ cơ thể như người mẫu

Theo MyDaily, ngày 13/10, nữ ca sĩ Kwon Eun Bi đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc trong thời gian quảng bá sản phẩm âm nhạc gần đây.

Kèm theo những bức ảnh, Kwon Eun Bi chia sẻ dòng trạng thái: "Lần này, tôi thực sự sẽ để Deja Vu ra đi. Tạm biệt nhé". Thông điệp ngắn gọn được cho là lời chào khép lại giai đoạn quảng bá ca khúc Deja Vu của nữ thần tượng.

Nữ ca sĩ Kwon Eun Bi đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới.

Trong loạt ảnh được công bố, Kwon Eun Bi xuất hiện với bộ trang phục màu hồng có độ bóng nhẹ, gồm áo cổ yếm và chân váy ngắn đồng điệu. Nữ ca sĩ kết hợp cùng đôi bốt phong cách, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa cá tính.

Đáng chú ý, vóc dáng của Kwon Eun Bi nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cựu trưởng nhóm IZ*ONE gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, phần cổ thanh thoát cùng đôi chân dài.

Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao càng giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường nét gương mặt, đồng thời tạo hiệu ứng khiến tỷ lệ cơ thể trở nên nổi bật hơn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kwon Eun Bi sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, gương mặt nhỏ và đôi chân dài. Không cần lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, nữ thần tượng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ phong thái tự tin và khả năng tạo dáng trước ống kính.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kwon Eun Bi sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, gương mặt nhỏ và đôi chân dài.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình ảnh nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại những bình luận thể hiện sự yêu mến dành cho Kwon Eun Bi cũng như tiếc nuối khi cô khép lại hoạt động quảng bá Deja Vu.

Một số người viết: "Deja Vu sẽ mãi ở trong lòng chúng tôi", "Hãy quay trở lại nhé, Deja Vu", "Sao công chúa của tôi lại đáng yêu đến thế", "Bạn đã vất vả rồi, Deja Vu".

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, khán giả cũng dành sự quan tâm đến chặng đường hoạt động âm nhạc của Kwon Eun Bi sau khi rời IZ*ONE.

Kwon Eun Bi từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc nữ IZ*ONE, một trong những nhóm nhạc thần tượng nhận được nhiều sự yêu thích tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Kwon Eun Bi từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc nữ IZ*ONE.

Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, cô lựa chọn phát triển sự nghiệp solo và từng bước xây dựng dấu ấn riêng thông qua các sản phẩm âm nhạc.

Nữ ca sĩ đã phát hành nhiều ca khúc như Underwater, Sabotage và gần đây nhất là Deja Vu. Bên cạnh âm nhạc, Kwon Eun Bi còn thường xuyên được chú ý nhờ phong cách thời trang và những màn trình diễn giàu năng lượng.

Loạt ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sức hút của Kwon Eun Bi khi vừa duy trì hình ảnh nữ thần tượng quyến rũ, vừa mang đến những khoảnh khắc trẻ trung, gần gũi với người hâm mộ.

Loạt ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sức hút của Kwon Eun Bi.