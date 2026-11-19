Kwon Eun Bi sẽ góp mặt với tư cách nghệ sĩ khách mời biểu diễn chúc mừng tại 2026 MBC University Song Festival (Lễ hội Âm nhạc Sinh viên MBC 2026), chương trình được phát sóng vào lúc 22h tối nay (19/11), giờ Hàn Quốc, trên đài MBC.

Trong chương trình, Kwon Eun Bi sẽ trình diễn ca khúc mới DEJAVU (phát hành ngày 3/9) cùng bản hit Underwater, bài hát từng gây sốt trở lại trên các bảng xếp hạng. Với DEJAVU, cô sẽ khoe chất giọng tươi mới cùng sức hút tự nhiên, trong khi Underwater hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ và màn trình diễn đầy sôi động.

University Song Festival là sân chơi để những người trẻ đầy đam mê và ước mơ âm nhạc thể hiện tài năng của mình. Thông qua màn trình diễn chúc mừng này, Kwon Eun Bi muốn gửi gắm thông điệp cổ vũ đến các thí sinh đang bắt đầu một hành trình thử thách mới.

Sự xuất hiện của Kwon Eun Bi càng thu hút sự chú ý hơn khi nhìn vào lịch trình dày đặc của cô tại các lễ hội âm nhạc đại học trên khắp cả nước trong năm nay. Chỉ riêng nửa đầu năm, cô đã góp mặt tại 14 trường đại học. Từ tháng 10 đến nay, cô tiếp tục xuất hiện tại 10 lễ hội đại học khác, bao gồm: ĐH Gwangju, ĐHQG Gyeongsang, ĐH Sehan, ĐH Baekseok, ĐH Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc, ĐH Youngsan, ĐH Dongsan và ĐHQG Chonnam. Với lịch trình bận rộn này, Kwon Eun Bi đã được ưu ái đặt cho biệt danh "nữ hoàng lễ hội đại học".

Chương trình năm nay với chủ đề 2026 MBC University Song Festival - My Drama bao gồm phần thi các ca khúc tự sáng tác của sinh viên cùng các tiết mục biểu diễn từ các nghệ sĩ tiền bối. Chương trình đã được ghi hình vào ngày 31/10 tại sân khấu ngoài trời thuộc khuôn viên Daeyeon của ĐHQG Pukyong (Busan). Kwon Eun Bi là một trong bảy nghệ sĩ khách mời tham gia chương trình, bên cạnh các ca sĩ khác như Kwon Jin Ah và Lee Seung Yoon.

Ngoài ra, vào ngày 28/10 vừa qua, Kwon Eun Bi cũng đã phát hành đĩa đơn song ca mang tên VIBES hợp tác cùng Lim Seulong (thành viên nhóm 2AM).