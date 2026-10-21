Khvicha Kvaratskhelia nguy cơ nghỉ hết mùa vì chấn thương. Nguồn: X.

Theo L'Equipe, các chẩn đoán sơ bộ sau trận đấu với Barcelona tại Champions League (PSG thắng chung cuộc 4-2) cho thấy Kvaratskhelia nguy cơ bị nghi đứt dây chằng chéo trước và đối diện khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2026/2027.

Cầu thủ người Georgia dính chấn thương nặng ở phút 58, không thể tự bước đi và cần đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Do các dấu hiệu ban đầu tỏ ra tiêu cực, PSG đã lên lịch cho Kvaratskhelia chụp cộng hưởng từ (MRI) vào thứ tư để xác định chính xác mức độ tổn hại ở khớp gối.

Trong trận đấu, sự cố bất khả kháng buộc Luis Enrique phải vội vã đưa Maghnes Akliouche vào sân để khỏa lấp khoảng trống. Nếu kết quả MRI xác nhận rách dây chằng, cựu cầu thủ Napoli chắc chắn phải lên bàn mổ và rời xa sân cỏ dài hạn.

Mất Kvaratskhelia cũng đẩy cuộc khủng hoảng lực lượng của PSG lên đỉnh điểm. Trong thời điểm ngôi sao người Georgia rời sân, trung vệ đội trưởng Marquinhos cũng gặp vấn đề thể lực và phải nhường chỗ cho Illia Zabarnyi.

Trước đó, hàng công PSG cũng phải chịu tổn thất khi Ousmane Dembele phải bỏ dở trận đấu vì chấn thương trong hiệp một, khiến đội bóng nước Pháp mất tới ba mắt xích quan trọng chỉ sau 90 phút đối đầu Barca.

Kvaratskhelia ghi được 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân cho Paris Saint-Germain trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, tuyển thủ Georgia có 1 pha lập công tại Ligue 1 (sau 7 trận) và 1 bàn thắng ở trận Siêu cúp châu Âu.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.