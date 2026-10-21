Kuwait và Pháp ký 8 thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái). Ảnh: Kuwait Times

Lễ ký kết diễn ra ngày 19/10 tại Cung điện Bayan, với sự chứng kiến của Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo thông báo của Văn phòng Quốc vương Kuwait, Thái tử Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah cùng Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah cũng tham dự.

Theo Kuwait Times, loạt văn kiện được ký kết nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực chiến lược, từ an ninh và công nghệ đến đầu tư, khoa học và chăm sóc sức khỏe.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, hàng không và công nghệ

Trong lĩnh vực quốc phòng, văn kiện được Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah và Bộ Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký kết thư thỏa thuận về hợp tác.

Hai nước cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác hàng không dân dụng thông qua một tuyên bố ý định giữa chính phủ Kuwait và Pháp. Văn kiện do Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ký.

Trong lĩnh vực công nghệ, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề truyền thông và công nghệ thông tin Kuwait Omar Saud Al-Omar cùng lãnh đạo Công ty An ninh và Tình báo mạng Bertin IT của Pháp ký thỏa thuận hợp tác thăm dò về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một trong những hướng hợp tác mới giữa hai nước, trong bối cảnh AI và hạ tầng dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Kuwait và Pháp ký tuyên bố ý định về hợp tác học thuật, khoa học và kỹ thuật. Văn kiện do Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah và ông Barrot ký, tạo cơ sở thúc đẩy trao đổi và phối hợp giữa hai nước trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ.

Quỹ đầu tư Kuwait hợp tác chiến lược với Airbus

Đầu tư và hàng không là những trọng tâm đáng chú ý trong loạt thỏa thuận lần này. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Trực tiếp Kuwait (KDIPA) và Bộ Ngoại giao Pháp ký tuyên bố ý định nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp giữa hai nước. Văn kiện được Tổng giám đốc KDIPA Sheikh Meshal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah và Ngoại trưởng Barrot ký kết.

Đáng chú ý, Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA) ký tuyên bố ý định về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không với Airbus, tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu. Thỏa thuận được ký bởi Giám đốc điều hành KIA Sheikh Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah và Benoit de Saint-Exupery, Phó chủ tịch điều hành phụ trách bán máy bay thương mại của Airbus.

Một biên bản ghi nhớ khác được ký giữa Quỹ Kuwait vì sự tiến bộ khoa học (KFAS) và Airbus, do Tổng giám đốc KFAS Amina Farhan cùng Gabriel Semelas, Chủ tịch Airbus khu vực châu Phi và Trung Đông, đại diện hai bên ký kết. Văn kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, qua đó mở rộng kết nối giữa các tổ chức nghiên cứu của Kuwait và doanh nghiệp công nghệ châu Âu.

Việc KIA đồng thời ký kết với Airbus ở cấp độ hợp tác chiến lược và hợp tác khoa học cho thấy hàng không đang trở thành một trong những lĩnh vực được hai bên chú trọng trong quan hệ kinh tế song phương.

Mở rộng hợp tác điều trị ung thư

Y tế cũng là một lĩnh vực nổi bật trong chương trình hợp tác. KIA, Bộ Y tế Kuwait và Viện Ung thư Gustave Roussy của Pháp ký tuyên bố ý định chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong chăm sóc và điều trị ung thư.

Văn kiện có chữ ký của ông Sheikh Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah, Thứ trưởng Y tế Kuwait Sheikh Salman Khalifa Abdullah Al-Sabah và Fabrice Barlesi, Chủ tịch Viện Gustave Roussy.

Thỏa thuận mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa cơ quan y tế Kuwait với một trong những cơ sở chuyên sâu về ung thư của Pháp, trong bối cảnh hợp tác y tế quốc tế ngày càng chú trọng nâng cao năng lực điều trị, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học.

Với 8 văn kiện được ký kết, Kuwait và Pháp đặt nền tảng mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực, kết hợp hợp tác truyền thống về quốc phòng và ngoại giao với những ưu tiên mới như AI, hàng không, khoa học và y tế. Loạt thỏa thuận cũng phản ánh nỗ lực đa dạng hóa quan hệ kinh tế của Kuwait, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp và các tổ chức của Pháp tăng cường hiện diện tại quốc gia vùng Vịnh này.