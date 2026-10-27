Kusatsu Onsen - thị trấn suối nước nóng giữa núi rừng Nhật Bản

Không chỉ là vật dụng dùng trong nghi lễ tín ngưỡng, mâm gỗ (Salao takai) của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa còn kết tinh những giá trị văn hóa, niềm tin và sự khéo léo của người thợ. Qua từng đường nét chạm khắc, nghề làm mâm gỗ góp phần lưu giữ bản sắc truyền thống, nhưng cũng đứng trước yêu cầu cần được trao truyền và bảo tồn bền vững.