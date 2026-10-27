Kusatsu Onsen - thị trấn suối nước nóng giữa núi rừng Nhật Bản
Nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, thuộc vùng núi tỉnh Gunma, Tây Bắc Tokyo, Kusatsu Onsen là một địa điểm hàng đầu về suối nước nóng, một trong “ba suối nước nóng nổi tiếng nhất” Nhật Bản. Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng này là nguồn nước dồi dào có tính axit mạnh đặc trưng và Yubatake - “cánh đồng nước nóng”, biểu tượng gắn liền với hình ảnh của thị trấn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/kusatsu-onsen-thi-tran-suoi-nuoc-nong-giua-nui-rung-nhat-ban/7480.html