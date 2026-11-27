Trong ngày thi đấu cuối cùng, các võ sĩ tranh tài ở 4 trận chung kết thuộc những hạng cân nặng. Đáng chú ý, TP.HCM có thêm 2 tấm HCV nhờ công của Dương Thị Quỳnh Như và Trần Thanh Hiển.

Kurash TP.HCM đã khép lại kỳ Đại hội bằng thành tích đáng ghi nhận

Ở chung kết hạng cân -78kg nữ, Dương Thị Quỳnh Như thi đấu hiệu quả, vượt qua Hoàng Bùi Thúy Linh (Đồng Nai) để bước lên bục cao nhất. Tiếp đó, Trần Thanh Hiển đánh bại Sơn Hoàng Dũng (Cà Mau) ở hạng cân -100kg nam, mang về thêm một HCV cho đoàn chủ nhà.

Hai trận chung kết còn lại chứng kiến ưu thế của các võ sĩ Quân đội. Lưu Thị Kim Vàng vượt qua Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Tháp) ở hạng cân +78kg nữ, trong khi Lê Đình Vũ giành chiến thắng trước Nguyễn Cao Nguyên (Hà Nội) ở hạng cân +100kg nam.

Kết thúc giải, đoàn Quân đội xếp Nhất toàn đoàn với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. TP.HCM đứng thứ Nhì với 4 HCV, 7 HCĐ, còn Lâm Đồng xếp thứ Ba với 4 HCV và 3 HCĐ.

Việc ba đơn vị cùng giành 4 HCV cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt, đồng thời phản ánh chất lượng chuyên môn khá đồng đều giữa các đoàn.

Môn kurash diễn ra từ ngày 23 đến 26.11, quy tụ 128 VĐV thuộc 12 đoàn thể thao, tranh tài ở 17 nội dung đối kháng cá nhân, gồm 8 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ.

Với 4 HCV cùng 7 HCĐ, kurash TP.HCM đã khép lại kỳ Đại hội bằng thành tích đáng ghi nhận. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.