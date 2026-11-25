2 VĐV Nguyễn Thành Hoan và Lâm Trường Vũ cùng các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển Kurash Lâm Đồng

2 VĐV xuất sắc mang thêm HCV về cho Lâm Đồng là VĐV Nguyễn Thành Hoan (sinh năm 2006), thi đấu hạng cân nam 66 kg và VĐV Lâm Trường Vũ (sinh năm 2006) thi đấu hạng cân 73 kg.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Kurash Lâm Đồng đã có 2 VĐV giành HCV, gồm Huỳnh Trần Mỹ Uyên (sinh năm 2012), ở hạng cân 40 kg nữ và Nguyễn Nhạc Như An (sinh năm 2001), ở hạng cân 48 kg nữ.

Đội tuyển Kurash Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 với 10 VĐV, trong đó có 6 nam và 4 nữ, tranh tài ở nhiều hạng cân. Môn Kurash khởi tranh từ ngày 23/11 và kết thúc vào ngày 26/11.

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Lâm Đồng đã giành được 25 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, gồm 5 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ. Đáng chú ý, Kurash đóng góp 4 trong tổng số 5 HCV của thể thao Lâm Đồng.