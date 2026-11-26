Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh (bìa phải) cùng ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích cao hạng cân 78kg nữ. Ở hạng cân này, vận động viên thành phố Đồng Nai Bùi Hoàng Thúy Linh giành huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc tranh tài, đội tuyển kurash thành phố Đồng Nai đã đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố Đồng Nai tổng cộng 2 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, vận động viên Bùi Hoàng Thúy Linh đoạt HCB ở hạng cân 78kg nữ và Trần Thị Ánh Phương giành HCB ở hạng cân 70kg nữ. Tấm HCĐ duy nhất do vận động viên Lương Bảo Hân đoạt được ở nội dung trên 78kg nữ.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích cao hạng cân 70kg nữ. Ở hạng cân này, vận động viên thành phố Đồng Nai Trần Thị Ánh Phương giành huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Quân đội dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương môn Kurash Đại hội với 4 huy chương vàng (HCV), 4 HCB, 5 HCĐ. Cùng đoạt 4 HCV nhưng kém số HCB, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh (4 HCV, 7 HCĐ) và Lâm Đồng (4 HCV, 3 HCĐ) lần lượt xếp thứ hai, thứ ba.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích cao hạng cân trên 78kg nữ. Ở hạng cân này, vận động viên thành phố Đồng Nai Lương Bảo Hân (thứ 2 từ phải qua, trên bục) giành huy chương đồng. Ảnh: ĐVCC

Môn kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 128 vận động viên thuộc 12 đoàn tham dự, tranh tài ở 17 nội dung đối kháng cá nhân, gồm: 8 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ. Các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 23 đến 26-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Vũng Tàu.