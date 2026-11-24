Mới đây, bộ phim Kungfu Nữ Túc của Châu Tinh Trì bất ngờ xuất hiện trong bảng xếp hạng 5 tác phẩm Hoa ngữ bị đánh giá thấp của năm 2026 do tài khoản bình luận điện ảnh Viên Đầu Giảng Điện Ảnh đăng tải ngày 23/11. Đáng chú ý, tác phẩm đứng vị trí thứ tư trong danh sách với điểm Douban 5,9, trở thành cái tên gây tranh luận bởi trước đó từng đạt doanh thu phòng vé khổng lồ.

Ra mắt vào mùa hè 2026, Kungfu Nữ Túc đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Châu Tinh Trì trên cương vị đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng, khai thác câu chuyện về một đội bóng đá nữ kết hợp võ thuật để chinh phục những trận đấu đầy thử thách.

Bộ phim Kungfu Nữ Túc của Châu Tinh Trì bất ngờ lọt danh sách những tác phẩm Hoa ngữ bị đánh giá thấp năm 2026.

Với thương hiệu Châu Tinh Trì cùng sức hút của dàn sao, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé. Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc công bố, Kungfu Nữ Túc thu khoảng 2,345 tỷ nhân dân tệ, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2026 và dẫn đầu phòng vé mùa hè tại thị trường tỷ dân.

Tuy nhiên, thành công thương mại lại không song hành với những đánh giá chuyên môn. Trên nền tảng Douban, Kungfu Nữ Túc từng mở điểm ở mức 6,6 trước khi liên tục sụt giảm xuống 5,9. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim thiếu sự đột phá, lạm dụng những mảng miếng hài quen thuộc và chưa thể tái hiện sức hấp dẫn của các tác phẩm kinh điển trước đây.

Dù đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, Kungfu Nữ Túc vẫn gây tranh cãi vì chất lượng nội dung.

Đặc biệt, nhiều khán giả nhận xét Châu Tinh Trì vẫn trung thành với phong cách hài vô lý đặc trưng nhưng cách triển khai lại chưa đủ mới mẻ. Những tình huống gây cười bị cho là lỗi thời, lời thoại đôi chỗ gượng gạo, trong khi diễn xuất của một số gương mặt trẻ chưa thực sự hòa hợp với nhịp điệu hài kịch.

Khâu kỹ xảo cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù đầu tư nhiều cảnh bóng đá kết hợp võ thuật, một số phân đoạn sử dụng hiệu ứng hình ảnh bị nhận xét thiếu tự nhiên, khiến bộ phim mất đi cảm giác chân thực từng làm nên sức hút của Đội Bóng Thiếu Lâm.

Không chỉ gây tranh cãi tại Trung Quốc, Kungfu Nữ Túc còn gặp phản ứng lạnh nhạt khi tiếp cận thị trường Bắc Mỹ. Theo Lianhe Zaobao, tác phẩm từng nhận tỷ lệ đánh giá tích cực 0% từ 12 bài phê bình đầu tiên trên Rotten Tomatoes. Chỉ số này sau đó tăng lên khi có thêm các bài đánh giá, nhưng vẫn cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong cách giới chuyên môn nhìn nhận bộ phim.

Những màn kết hợp bóng đá và võ thuật trong Kungfu Nữ Túc bị một bộ phận khán giả nhận xét thiếu mới mẻ.

Đáng nói, việc Kungfu Nữ Túc bị đưa vào danh sách phim gây thất vọng càng khiến khán giả tiếc nuối bởi Châu Tinh Trì từng là biểu tượng của điện ảnh hài Hong Kong. Những tác phẩm như Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kungfu hay Vua Hài Kịch không chỉ thành công thương mại mà còn tạo nên phong cách riêng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhà làm phim.

Dẫu vậy, Kungfu Nữ Túc không hoàn toàn nhận phản hồi tiêu cực. Một số nhà phê bình vẫn đánh giá cao tinh thần giải trí, những màn thi đấu giàu năng lượng và thông điệp về nghị lực của các nhân vật nữ. Chính sự đối lập giữa doanh thu khổng lồ và điểm đánh giá thấp đã biến bộ phim thành một trong những trường hợp gây tranh luận đáng chú ý của điện ảnh Hoa ngữ năm nay.

Thành công phòng vé chưa đủ giúp tác phẩm mới của Châu Tinh Trì thoát khỏi những tranh luận về chất lượng.

Với Châu Tinh Trì, Kungfu Nữ Túc cho thấy thương hiệu cá nhân vẫn đủ sức kéo hàng triệu khán giả đến rạp. Tuy nhiên, những tranh cãi về chất lượng cũng đặt ra câu hỏi liệu công thức hài từng làm nên thời hoàng kim của ông có còn phù hợp với thị hiếu điện ảnh hiện đại, khi khán giả ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở sự sáng tạo và cách kể chuyện.