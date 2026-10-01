Kuala Lumpur là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TTXVN

Thủ đô Malaysia đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm toàn cầu, trong khi Singapore xếp thứ ba. Khói từ các vụ cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia được cho là nguyên nhân khiến chất lượng không khí ở mức cảnh báo đáng lo ngại.

Một lớp khói mù trắng đục đã bao phủ cả hai thành phố trong hơn một tháng, khi khói từ các đám cháy trên các đảo Borneo và Sumatra theo gió lan tới.

Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ, Kuala Lumpur là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới vào sáng sớm ngày 30.9.

AQI quy đổi các chỉ số về chất lượng không khí thành một con số duy nhất, qua đó phản ánh chất lượng không khí và những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Mức trên 150 được xếp vào nhóm không tốt cho sức khỏe, trong khi trên 300 được coi là nguy hiểm.

Người dân Kuala Lumpur bày tỏ nhiều lo lắng về chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và không biết khi nào tình trạng này sẽ kết thúc.

Khói mù xuyên biên giới là vấn đề thường xuyên xảy ra ở Đông Nam Á, và đợt khói mù năm nay đặc biệt nghiêm trọng.

Thời tiết nóng và khô liên quan đến hiện tượng El Niño đã khiến các đám cháy ở Indonesia lan rộng, trong khi hoạt động phát quang đất cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, gây ra khó khăn trong việc kiểm soát và dập lửa.

Tại Singapore, tình trạng ô nhiễm không khí cũng gây ra các vấn đề về sức khỏe cho người dân. Các triệu chứng như viêm mũi dị ứng hay hen suyễn do khói mù thường gặp.