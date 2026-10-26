KTNN Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tại cuộc làm việc song phương. Ảnh: Như Ý

Bà Dato Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi - Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Malaysia tại cuộc làm việc song phương. Ảnh: Như Ý

Tham gia buổi tiếp có Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên gia của NAD và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, do KTNN Việt Nam tổ chức từ ngày 27/10/2026. Đây là dịp để hai cơ quan trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác chuyên môn trong bối cảnh hoạt động kiểm toán đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Quang cảnh cuộc làm việc song phương. Ảnh: Như Ý

Chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác chuyên môn

Chào mừng Tổng Kiểm toán NAD Dato Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi và Đoàn công tác đến Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt sau khi Việt Nam và Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.

Đánh giá cao kinh nghiệm và những thành tựu của NAD trong ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng những kinh nghiệm này có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao hiệu quả kiểm toán, thúc đẩy quản trị công hiện đại, minh bạch và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Chia sẻ về định hướng phát triển của KTNN Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thích ứng với tiến trình chuyển đổi số. KTNN đang nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN.

Trong đổi mới phương thức hoạt động, KTNN Việt Nam ưu tiên phát triển hệ thống giám sát dựa trên đánh giá rủi ro, kiểm toán từ xa và kiểm toán số trên cơ sở khai thác dữ liệu lớn chuyên ngành, dữ liệu quốc gia. Quá trình này đòi hỏi kiểm toán viên không chỉ có chuyên môn về tài chính, kế toán và pháp lý mà còn phải được trang bị kỹ năng, tư duy số để khai thác dữ liệu và sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ.

Để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai cơ quan thúc đẩy ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác lâu dài, toàn diện. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn công tác, chuyên gia và kiểm toán viên; chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực NAD có thế mạnh như kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, hai cơ quan tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn kiểm toán quốc tế và khu vực.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Như Ý

Thúc đẩy các cam kết hợp tác thiết thực

Thay mặt Đoàn công tác, Tổng Kiểm toán NAD Dato Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của KTNN Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và chúc mừng những cải cách của KTNN Việt Nam trong hai thập kỷ qua.

Giới thiệu về NAD, bà Dato Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi cho biết hoạt động kiểm toán nhà nước tại Malaysia có lịch sử từ cuối thế kỷ XIX. Sau khi Malaysia giành độc lập năm 1957, chức danh Tổng Kiểm toán được xác lập theo Điều 105 Hiến pháp Liên bang và Đạo luật Kiểm toán năm 1957, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của cơ quan.

NAD thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Chính phủ Liên bang, chính quyền bang, các bộ, cơ quan công quyền, chính quyền địa phương và các tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền. Phạm vi kiểm toán còn bao gồm một số doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối hoặc nhận hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Bên cạnh kiểm toán tài chính, NAD chú trọng kiểm toán hoạt động và kiểm toán quản trị đối với các chương trình, dự án quy mô lớn nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện và việc quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Trong đổi mới chuyên môn, NAD phát triển các lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán các chương trình phát triển bền vững. Cơ quan này cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, vận hành hệ thống quản lý kiểm toán điện tử và sử dụng Chỉ số trách nhiệm giải trình (Accountability Index - AI) để đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu quả quản lý tài chính tại các cơ quan nhà nước.

Công tác phát triển nguồn nhân lực được triển khai thông qua Học viện Kiểm toán Quốc gia Malaysia (National Audit Academy - NAA), với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuẩn mực kiểm toán, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và kiểm toán hoạt động. Đây là một trong những nền tảng hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn của kiểm toán viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động kiểm toán công.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Như Ý

Tán thành các đề xuất của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán NAD Dato Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi khẳng định sẽ sớm dự thảo nội dung MOU, đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kiến thức, phương pháp kiểm toán và kinh nghiệm đào tạo. Bà cũng trân trọng mời Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Đoàn công tác sang thăm, làm việc với NAD trong thời gian sớm nhất.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và đào tạo kiểm toán viên thông qua Học viện Kiểm toán Quốc gia Malaysia; duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn kiểm toán đa phương như INTOSAI, ASOSAI và ASEANSAI. Những nội dung này tạo cơ sở để cụ thể hóa hợp tác chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia.