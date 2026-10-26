KTNN tập huấn nghiệp vụ rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế

Đại diện KTNN khu vực IX chia sẻ kinh nghiệm điền thử bộ biểu từ hồ sơ, dữ liệu sẵn có của đơn vị Ảnh: Hoàng Ngân

Tham dự Hội nghị có các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc KTNN và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy KTNN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ TCCB nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện VTVL là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm triển khai Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả rà soát là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và cơ sở dữ liệu VTVL thống nhất. Đồng thời, kết quả này phục vụ đổi mới công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quan điểm, nguyên tắc và phương pháp thực hiện. Theo đó, VTVL được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và yêu cầu năng lực, không xuất phát từ số người hoặc biên chế hiện có. Nhu cầu nhân lực được lượng hóa từ khối lượng, chất lượng công việc, bảo đảm có căn cứ, kiểm chứng được. Các đơn vị kế thừa tối đa dữ liệu đã có, tập trung cập nhật nội dung thay đổi hoặc còn thiếu. Việc kê khai thực hiện thống nhất theo quy trình 08 bước và bộ biểu nghiệp vụ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Công nghệ thông tin đã hướng dẫn sử dụng công cụ kê khai và các yêu cầu kỹ thuật về chuẩn hóa dữ liệu. Đại diện KTNN khu vực IX chia sẻ kinh nghiệm điền thử bộ biểu từ hồ sơ, dữ liệu sẵn có của đơn vị, bảo đảm số liệu có nguồn gốc rõ ràng, phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Trong phần thảo luận, đại diện các đơn vị đã nêu một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Các vướng mắc đã được đại diện Vụ TCCB trao đổi, giải đáp cụ thể, góp phần thống nhất cách hiểu và cách thực hiện trong toàn Ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Vụ TCCB Đỗ Văn Tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Các đơn vị gửi hồ sơ về Vụ TCCB trước ngày 02/11/2026. Tổ công tác hoàn thành kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu trước ngày 05/11/2026. Vụ TCCB hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trước ngày 10/11/2026. KTNN báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/11/2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ TCCB để được hướng dẫn, xử lý.