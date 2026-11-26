Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khi chủ trì buổi làm việc với KTNN khu vực V về kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động của đơn vị thời gian tới, diễn ra vào chiều 26/11, tại TP. Cần Thơ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TIẾN TÚ

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Về phía KTNN khu vực V có Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Sỹ; các đồng chí Phó Kiểm toán trưởng và toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tình hình của đơn vị, Kiểm toán trưởngKTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ cho biết, KTNN khu vực V được giao phụ trách kiểm toán trên địa bàn TP. Cần Thơ (gồm TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng cũ); tỉnh An Giang (gồm tỉnh Kiên Giang và An Giang cũ) và tỉnh Cà Mau (gồm tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau cũ). Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hiện có 62 công chức, với có 05 phòng chức năng.

Gần 30 năm qua, KTNN khu vực V đã chủ trì, phối hợp và hoàn thành 144 cuộc kiểm toán với tổng kết quả kiến nghị xử lý tài chính đạt 15.693 tỷ đồng và các kiến nghị khác 17.530 tỷ đồng.

Năm 2026, KTNN khu vực V được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 8 cuộc kiểm toán. Đến ngày 25/11/2026, đơn vị hoàn thành 8/8 cuộc kiểm toán đúng tiến độ. Qua chấm điểm 5 đoàn đã phát hành báo cáo kiểm toán, 4/5 đoàn đạt loại Xuất sắc, vượt mục tiêu “tối thiểu 01 đoàn xuất sắc” theo nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương tại buổi làm việc

Tổng kiến nghị xử lý năm 2026 của KTNN khu vực V dự kiến đạt 8.727,4 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2025 (2.355,8 tỷ đồng), trong đó kiến nghị xử lý tài chính 7.945,3 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 782,1 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 61 cơ chế, chính sách và nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm toán, KTNN khu vực V đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tăng 7 vụ việc so với năm 2025: Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đối với Dự án nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành do UBND thành phố Hà Tiên làm chủ đầu tư; Chuyển thông tin 7 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố (Cần Thơ 4 doanh nghiệp, Cà Mau 2 doanh nghiệp, An Giang 1 doanh nghiệp). Đơn vị cũng phát hiện lĩnh vực thuế nổi lên các vi phạm với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng đến công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tính đến ngày 25/11/2026, tổng số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện lũy kế 23.928 tỷ đồng/27.132 tỷ đồng, đạt 96,17%; riêng kiến nghị kiểm toán năm 2025 đã thực hiện 3.864 tỷ đồng/4.228 tỷ đồng, đạt 91,4%, vượt mục tiêu tối thiểu 90% theo nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy KTNN giao trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ động ứng dụng công nghệ và AI

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán, KTNN khu vực V đã kiện toàn Tổ Chuyển đổi số làm hạt nhân hỗ trợ khai thác phần mềm dùng chung, xử lý dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng phục vụ kiểm toán.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2026, KTNN khu vực V thuộc nhóm dẫn đầu toàn Ngành về ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị đã hoàn thành 100% và trước hạn các nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích dữ liệu tại cuộc kiểm toán chuyên đề thuế ở Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Đặc biệt, đơn vị đã tự xây dựng 2 phần mềm: Phần mềm Hỗ trợ số hóa, biên mục hồ sơ có chức năng tự động nhận diện, biên mục hồ sơ kiểm toán và Phần mềm Quản lý điều hành xe ô tô. “Phần mềm này sau khi hoàn thiện, có thể giới thiệu để toàn Ngành xem xét, ứng dụng” - ông Nguyễn Đức Sỹ cho hay.

Về định hướng trong thời gian tới, KTNN khu vực V sẽ tập trung, nỗ lực hoàn thành toàn diện, đúng tiến độ, chất lượng nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả kiểm toán theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Bám sát địa bàn, KTNN khu vực V khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, là cầu nối giữa KTNN với địa phương; chủ động nắm bắt những vấn đề lớn, rủi ro phát sinh trên địa bàn, kết hợp phân tích dữ liệu để đề xuất nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm toán phù hợp, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ báo cáo tại buổi làm việc

Làm rõ những vấn đề đơn vị quan tâm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo KTNN khu vực V cũng có một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động…

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo chúc mừng thành tích đơn vị đã đạt được, đồng thời trao đổi cụ thể một số vấn đề về biên chế, hợp đồng và phương án thuê khoán hoặc hợp đồng đối với lái xe.

Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu, xây dựng hai phần mềm của đơn vị, Cục trưởng Cục CNTT Phạm Huy Thông đề nghị KTNN khu vực V cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới; Cục CNTT luôn sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với đơn vị. Về đào tạo, Cục trưởng Phạm Huy Thông thông tin, theo thống nhất với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, hơn một nửa chương trình đào tạo năm 2027 của Ngành sẽ tập trung vào CNTT, trọng tâm là dữ liệu lớn và ứng dụng AI trong kiểm toán. Tiếp nối 26 lớp đào tạo AI trong tháng 11-12/2026, ngành sẽ mở lớp về phân tích dữ liệu lớn ngay trong quý I/2027.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo phát biểu tại buổi làm việc

Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm đánh giá, qua rà soát cho thấy, công tác tài chính, kế toán và quản lý cơ sở vật chất của KTNN khu vực V đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời chia sẻ khó khăn, áp lực với KTNN khu vực V khi địa bàn rộng, số lượng đầu mối kiểm toán tăng và số lượng nhân sự của đơn vị còn mỏng, trang thiết bị còn thiếu… Động viên đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn, Chánh Văn phòng KTNN cho biết, dự kiến năm 2027, Ngành có thể sẽ bổ sung thêm nhân sự, bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị cho đơn vị.

Liên quan đến vấn đề số hóa tài liệu, Chánh Văn phòng KTNN nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, toàn bộ các đơn vị trong Ngành phải hoàn thành trước 31/12/2026 đối với những tài liệu từ năm 2017 trở về trước. Theo đó, lãnh đạo KTNN sẽ chủ trì một cuộc họp toàn Ngành để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Cùng với việc số hóa tài liệu, đơn vị vẫn phải lưu trữ tài liệu tại cơ quan của mình, bởi tài liệu số hóa là để phục vụ cho việc ứng dụng AI, cũng như lưu trữ những tài liệu quan trọng của Ngành.

Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm trao đổi tại buổi làm việc

Hỗ trợ kiến tạo phát triển cho các địa phương

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được, đặc biệt là kiến nghị xử lý tài chính năm 2026 rất quyết liệt, tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt tỷ lệ rất cao và là một trong ba đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT của toàn Ngành với những cách làm rất là sáng tạo, hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ, KTNN khu vực V phải đóng vai trò quan trọng trong kiến tạo phát triển của các địa phương trong khu vực, đặc biệt hỗ trợ cho ba địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, công khai, kỷ cương, kỷ luật, tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đề cao kỷ cương, kỷ luật, nhất là kỷ luật công vụ, kỷ luật hành chính trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đơn vị cần tập trung hoàn thành toàn diện và vững chắc các nhiệm vụ kiểm toán đã được giao, căn cứ vào đặc điểm, tình hình địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, để chủ động xác định nội dung, đối tượng có nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tập trung kiểm toán. Và luôn phải bám sát địa bàn, cũng như duy trì, phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau, để chúng ta thực sự đóng vai trò là cầu nối của KTNN với cấp ủy, chính quyền địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, Cà Mau. Và các sản phẩm của chúng ta làm sao thực sự góp phần rất quan trọng để hỗ trợ công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương.

Tôi rất hoan nghênh tinh thần của KTNN khu vực V trong năm 2026. Đây là địa bàn chuyển các vụ việc sang cơ quan điều tra nhiều nhất trong Ngành tính đến nay (8/19 vụ việc). Sang năm 2027, tinh thần chiến đấu của đơn vị không được suy giảm. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, trách nhiệm, bản lĩnh, sự liêm chính trong nghề nghiệp kiểm toán và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, các chuẩn mực hướng dẫn về kiểm toán, đặc biệt giữ vững liêm chính, uy tín, danh dự của Ngành cũng như là từng cán bộ kiểm toán viên. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị đơn vị duy trì và củng cố sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và các đảng viên.

Cục trưởng Cục CNTT Phạm Huy Thông trao đổi tại buổi làm việc

Tổng Kiểm toán nhà nước nêu yêu cầu, KTNN khu vực V cần tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu và các KTNN chuyên ngành; chủ đồng phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của các tình, thành phố thuộc địa bàn kiểm toán; đặc biệt là chủ động chia sẻ, tiếp cận thông tin từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan điều tra, nội chính, tư pháp ở các địa phương để phục vụ công tác kiểm toản.

Về phương thức kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, trong điều kiện hiện nay, hoạt động kiểm toán không tổ chức các đoàn kiểm toán xuống tận nơi như cách làm truyền thống mà sẽ chú trọng hơn phương diện phòng ngừa, phân tích đánh giá rủi ro và giám sát thường xuyên. Tới đây, Luật KTNN cũng sẽ được sửa đổi theo hướng này. Khi dữ liệu và bằng chứng điện tử được thừa nhận về mặt pháp lý để kết luận về hành vi đúng sai, đánh giá được hiệu quả, kiến nghị được chính xác thì chúng ta không cần phải tổ chức đoàn kiểm toán trực tiếp; qua đó sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cho hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, đơn vị cần tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên sâu, thay đổi những tư duy, phương pháp kiểm toán dựa nhiều hơn vào phân tích thông tin, dữ liệu, dựa nhiều hơn vào đánh giá rủi ro, dựa nhiều hơn vào đánh giá thẩm định vi phạm, dựa nhiều hơn vào kiểm chứng tại hiện trường.

KTNN khu vực V cũng tích cực, chủ động triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2027 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn theo định hướng của Ngành, trong đó tập trung vào 03 chuyên đề trọng tâm của toàn Ngành: quản lý sử dụng tài sản công mà trọng yếu đấy là các cơ sở, trụ sở do sắp xếp tổ chức bộ máy; cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; quản lý sử dụng vốn các doanh nghiệp. Đơn vị cũng cần quan tâm tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán trên tất cả các khâu. Có ba tầng kiểm soát chất lượng: Tổng Kiểm toán; Kiểm toán trưởng KTNN khu vực, Vụ trưởng KTNN chuyên ngành và Đoàn kiểm toán.

Đồng thời, quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các kết luận, kiến nghị của kiểm toán, chủ động hơn trong kiến nghị các chính sách, cảnh báo rủi ro, nguy cơ vi phạm và các dấu hiệu về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản tài chính công, ngân sách nhà nước. Đặc biệt là tăng cường việc giám sát, đôn đốc, theo dõi thực hiện các kiến nghị và trọng tâm đấy là xử lý số kiến nghị tài chính chưa hoàn thành.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất rất thiết thực của đơn vị, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết sẽ chỉ đạo tập trung tháo gỡ không chỉ cho riêng cho KTNN khu vực V mà còn cho toàn Ngành nhằm phát huy năng lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của KTNN.

Phát biểu đáp từ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.