Đoàn công tác của KTNN chuyên ngành III chúc mừng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Ảnh: CTV

Ngày 17/11/2026, đoàn công tác của KTNN chuyên ngành III đã tới thăm và chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, vào ngày 19/11/2026, đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Thay mặt tập thể KTNN chuyên ngành III, đại diện Lãnh đạo đơn vị đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp và tri ân sâu sắc nhất tới các thế hệ nhà giáo, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp "trồng người" cao quý.

Đoàn công tác của KTNN chuyên ngành III chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: CTV

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Y Hà Nội, đại diện Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Bộ và các đơn vị trực thuộc đã đạt được trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ tận tâm phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, mong muốn mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN chuyên ngành III với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục được thắt chặt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đối với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đại diện Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III ghi nhận vai trò nòng cốt của Nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên toàn Ngành, qua đó trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành III nói riêng và Kiểm toán nhà nước nói chung.

Đoàn công tác của KTNN chuyên ngành III chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội . Ảnh: CTV

Tại các buổi gặp mặt, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo KTNN, KTNN chuyên ngành III và công chức KTNN chuyên ngành III; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới.