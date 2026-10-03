KSB được chuyển mục đích gần 20.000 m² đất để khai thác mỏ đá Tân Mỹ đến năm 2029

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/10, diện tích đất được phép chuyển mục đích là 19.727,3 m², gồm 8.271,3 m² đất trồng cây lâu năm và 11.456 m² đất trồng lúa.

Sau khi chuyển mục đích, toàn bộ diện tích này được Nhà nước cho KSB thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm với mục đích sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Thời hạn sử dụng đất kéo dài từ ngày UBND TP HCM ký quyết định đến 28/8/2029, tương ứng thời hạn theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 134 được UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp ngày 28/8/2015.

Đáng chú ý, trong diện tích khu đất còn có 213,7 m² đất trồng cây lâu năm nằm trong hành lang an toàn đường bộ. Phần diện tích này không thuộc phạm vi được chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp tục được quản lý theo hiện trạng và không được sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, KSB có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các khoản thuế, nghĩa vụ phát sinh từ việc chuyển 11.456 m² đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.

Doanh nghiệp cũng phải hoàn tất các thủ tục liên quan, cắm mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và chỉ được khai thác khoáng sản khi giấy phép khai thác còn hiệu lực.

Theo UBND TP HCM, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của TP không thay thế giấy phép khai thác khoáng sản hay các thủ tục chuyên ngành khác.

Đồng thời, TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án, kiểm tra việc quản lý hoạt động dự án, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Việc được bổ sung quỹ đất phục vụ khai thác mỏ diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của KSB ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, KSB ghi nhận 474,5 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, tăng 76% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 125,1 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này đến từ nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao nhờ các dự án hạ tầng giao thông, giúp doanh thu thuần tăng mạnh. Bên cạnh đó, phần lãi ghi nhận từ công ty liên kết VLB cũng tăng 179% so với cùng kỳ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, KSB đặt mục tiêu doanh thu khoảng 1.018 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm trước. Riêng doanh thu từ đá xây dựng dự kiến đạt 906 tỷ đồng, cao khoảng 4,5 lần mức thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 208 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Ở phía bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của KSB tại ngày 30/6 đạt 5.729 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 2.811 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng nợ phải trả của KSB đạt 2.917 tỷ đồng, tăng khoảng 526 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 1.196 tỷ đồng lên 1.856 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSB hiện giao dịch quanh 12.650 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 1.447 tỷ đồng.