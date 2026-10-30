KSB báo lãi 9 tháng tăng 40%, dòng tiền kinh doanh bất ngờ đảo chiều âm

Lợi nhuận 9 tháng tăng 40%, hoàn thành hơn 85% kế hoạch năm

Trong quý III/2026, doanh thu thuần của KSB đạt 259 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 260 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 11,2%, lên 166,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 16%, còn 92,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 42% xuống 35,6%.

Doanh thu trong kỳ không ghi nhận khoản thu từ hoạt động cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng theo phương thức ghi nhận một lần. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 14 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính gần như đi ngang, ở mức gần 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, từ 8,8 tỷ đồng lên gần 19 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, còn khoảng 19 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, KSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 1,3%.

Kết quả kinh doanh theo quý của KSB.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 734 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 64%, lên 487 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 5,5%, đạt khoảng 246 tỷ đồng.

Điểm tích cực đến từ doanh thu hoạt động tài chính khi khoản mục này tăng từ 35 tỷ đồng lên gần 77 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí với chi phí tài chính 120 tỷ đồng, chi phí bán hàng gần 50 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 55 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của KSB đạt 178 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, KSB đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 208 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 72,1% kế hoạch doanh thu và 85,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 229 tỷ đồng, tiền mặt giảm mạnh

Trái ngược với mức tăng trưởng lợi nhuận, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KSB trong 9 tháng đầu năm âm 229,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 306,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.472,9 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền chi ra cũng ở mức lớn, đặc biệt là khoản thanh toán cho nhà cung cấp lên tới 1.603,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền lãi vay đã trả tăng 32,6%, lên 113 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp.

Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần âm 121,9 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức âm 234,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ dòng tiền thu hồi từ hoạt động cho vay và bán các công cụ nợ.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 33,3 tỷ đồng. KSB đã chi 1.225,8 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, cao hơn khoản tiền thu về từ đi vay là 1.192,4 tỷ đồng.

Theo đó, dòng tiền thuần trong 9 tháng đầu năm âm khoảng 384,6 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của KSB chỉ còn 19,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 404 tỷ đồng đầu năm và thấp hơn mức 38,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy lượng tiền mặt dự trữ của doanh nghiệp đã thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm và các khoản chi trả nợ vay vẫn ở mức cao.

Phải thu ngắn hạn tăng mạnh, chi phí đầu tư dở dang hơn 1.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KSB đạt 5.472 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.807 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.106 tỷ đồng, chiếm khoảng 61,2% tài sản ngắn hạn và tăng 81% so với đầu năm. Trong cơ cấu khoản mục này, trả trước cho người bán tăng mạnh lên 688,6 tỷ đồng, gấp khoảng 4,5 lần đầu năm, tương ứng mức tăng 353%.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 228 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh khoáng sản tăng từ 31,6 tỷ đồng lên 103,3 tỷ đồng, trong khi khoản phải thu từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp gần như đi ngang, ở mức gần 125 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác đạt 236 tỷ đồng, chủ yếu là tiền tạm ứng và đền bù đất với giá trị khoảng 233 tỷ đồng, giảm so với mức 277 tỷ đồng đầu năm.

Chi phí xây dựng dở dang của KSB tại thời điểm 30/9/2026.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm và gần như đi ngang so với mức gần 1.011 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2026.

Trong cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản dở dang, các dự án liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản chiếm một phần đáng kể, gồm mỏ đá Tam Lập với 190 tỷ đồng, mỏ sét Phước Hòa 66 tỷ đồng và mỏ đất Tân Mỹ 62 tỷ đồng. Các khoản mục này phản ánh nguồn lực vốn KSB đang phân bổ cho hoạt động khai thác khoáng sản, phù hợp với định hướng được ban lãnh đạo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bên cạnh lĩnh vực khoáng sản, KSB tiếp tục đầu tư vào các dự án khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Hoa Lư ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 457 tỷ đồng, tương đương gần 45% tổng khoản mục này. Chi phí đền bù và xây dựng cơ bản tại Khu công nghiệp Đất Cuốc đạt 196 tỷ đồng. Đây là những dự án gắn với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của KSB đạt 2.631 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm nhẹ còn 1.077 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng lên 1.554 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 78%, lên 857 tỷ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 58%, còn 291 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSB ghi nhận phiên 30/10 giảm kịch sàn về mức giá 12.750 đồng/cp, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III với khối lượng khớp lệnh đạt 1,6 triệu cổ phiếu. Tính theo thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của KSB đạt 1.459 tỷ đồng.

So với mức 17.200 đồng/cp hồi đầu năm 2026, thị giá KSB đã giảm 25% giá trị. Nguồn TradingView