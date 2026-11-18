Đổi chủ sở hữu đi liền với gia tăng quy mô nguồn vốn

Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận cho Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH Một thành viên SFinance tăng vốn điều lệ. Cụ thể, mức vốn của doanh nghiệp sẽ được bổ sung thêm 1.600 tỷ đồng, qua đó nâng tổng quy mô từ mức 1.000 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng. Việc gia tăng nguồn lực tài chính được thực hiện đúng theo định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới.

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý được công bố ngay sát thời điểm SFinance hoàn thành quá trình thay đổi cơ cấu cổ đông. Trước đó vào ngày 10/11, công ty đã tổ chức sự kiện chính thức công bố việc hoàn tất quá trình chuyển nhượng và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại thủ đô Hà Nội.

Sự kiện trên đánh dấu mốc quan trọng khi Ngân hàng Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) có trụ sở tại Thái Lan chính thức nắm giữ 100% vốn điều lệ của SFinance. Từ thời điểm này, SFinance hoạt động với tư cách là công ty con do tổ chức tín dụng Thái Lan sở hữu toàn bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng dư địa cấp tín dụng

Nguồn vốn 1.600 tỷ đồng vừa được bổ sung sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố năng lực tài chính cho SFinance. Theo định hướng do ban lãnh đạo công ty công bố, nguồn lực mới giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong hoạt động tài chính theo đúng quy định khắt khe của Ngân hàng Nhà nước.

Với bộ đệm vốn dày dặn hơn, công ty tài chính này dự kiến mở rộng mạnh mẽ các hoạt động cấp tín dụng trên thị trường tiêu dùng. Kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm cho vay mới cũng được đưa vào lộ trình thực thi để phục vụ tập khách hàng đa dạng, từ đó gia tăng sức cạnh tranh với các công ty tài chính khác trên thị trường.

Bước vào chặng đường hoạt động dưới sự điều hành của tập đoàn tài chính Thái Lan, công ty xác định công nghệ là một trong những trụ cột đầu tư cốt lõi. Quá trình chuyển đổi số sẽ được ưu tiên phân bổ ngân sách để tối ưu hóa quy trình vận hành nội bộ, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của người đi vay trên các nền tảng trực tuyến.