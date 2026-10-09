Kroos theo học HLV chờ thay Mourinho dẫn Real Madrid

Mùa xuân vừa qua, Real Madrid từng tính đến việc đưa Toni Kroos trở lại cơ cấu của CLB, có thể là vai trò trợ lý hoặc quản lý về mặt thể thao.

Thực tế, với nhiều người, Kroos chưa bao giờ rời trung tâm huấn luyện Valdebebas, bởi dấu ấn để lại vẫn còn nguyên.

Kroos làm việc tại học viện của mình. Ảnh: T.K8

Những lần ghé thăm cùng học viện mang tên mình - Toni Kroos Academy Madrid, mở cửa tháng 9/2024, sau khi anh giải nghệ - cũng giúp cựu tuyển thủ Đức duy trì sự gắn bó với Real Madrid.

Mong muốn của Chủ tịch Florentino Perez khi ấy là Kroos hiện diện hằng ngày, thay vì chỉ thỉnh thoảng xuất hiện.

TGĐ Jose Angel Sanchez và Kroos đã trao đổi sau khi Perez bày tỏ mong muốn. Dù vậy, cuộc trò chuyện chưa giúp hai bên tìm được thời điểm, quỹ thời gian và vai trò phù hợp để cụ thể hóa sự trở lại.

Đây là một trong những cuộc tái hợp được người hâm mộ Real Madrid mong chờ nhất, bởi sức hút và những giá trị mà Kroos đại diện trong một thập kỷ thi đấu tại Bernabeu.

Cả hai bên đều không muốn Kroos trở lại chỉ để có mặt, nên khả năng này vẫn được để ngỏ cho tương lai. Sự đồng thuận là trọn vẹn và đôi bên đều hiểu rằng ngày tái hợp rồi sẽ đến.

Kroos luôn có định hướng rất rõ ràng về sự nghiệp. Sau thời gian khoác áo Bayern Munich, anh tìm thấy ở Real Madrid môi trường lý tưởng để tiếp tục phát triển với tư cách cầu thủ.

Cựu tiền vệ 36 tuổi vẫn tiếp tục vận hành học viện do mình thành lập tại Boadilla (Madrid), tận hưởng niềm vui góp phần đào tạo các cầu thủ trẻ.

Kroos muốn học lấy bằng HLV chuyên nghiệp. Ảnh: T.K8

Sau hai năm rời xa bóng đá đỉnh cao, anh bắt đầu xem băng ghế huấn luyện là một hướng đi mới.

Nhờ cơ chế cho phép các cầu thủ chuyên nghiệp có ít nhất 7 năm thi đấu đỉnh cao, với kinh nghiệm và vị thế được công nhận, tiếp cận trực tiếp những khóa đào tạo rút gọn, Kroos hiện có bằng HLV phù hợp hạng đấu thứ ba bóng đá Tây Ban Nha.

Anh có thể dẫn dắt một đội tại Primera Federación (hiện Real Madrid B đang thi đấu), nhưng muốn tiến từng bước.

Kroos đã thông báo với LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) rằng anh quan tâm đến khóa đào tạo HLV dành riêng cho các cầu thủ chuyên nghiệp, dự kiến diễn ra vào mùa giải 2027/28. Khóa học mùa này - UEFA chỉ cho phép 20 học viên mỗi mùa - không mở theo diện dành cho các cầu thủ đỉnh cao.

Hoàn thành khóa học đồng nghĩa với việc có giấy phép A, cho phép huấn luyện các đội ở mọi hạng đấu.

Một khi được RFEF chấp thuận và nhận bằng, Kroos có thể làm trợ lý cho Jose Mourinho mùa 2028/29, rồi kế nhiệm “Người đặc biệt” như trường hợp Zinedine Zidane làm phó tướng cho Carlo Ancelotti mùa 2013/24.