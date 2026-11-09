Krakow tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng giữa quảng trường du lịch

Người dân tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng cuối tuần qua tại thành phố Krakow, Ba Lan. Ảnh: Reuters

Trong hai ngày quốc tang, bắt đầu từ ngày 8-11 (theo giờ địa phương), những bó hoa, ngọn nến được đặt gần các vết đạn trên quảng trường, nơi cảnh sát từng phong tỏa để điều tra. Lễ tưởng niệm các nạn nhân cũng diễn ra tại Nhà thờ St. Anne.

Tiếng kèn trumpet điểm giờ từ nhà thờ St. Mary, biểu tượng lâu đời của Krakow, cũng lần đầu tiên ngừng vang trong 12 giờ liên tiếp kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Vụ xả súng xảy ra khoảng 15 giờ ngày 7-11. Nghi phạm 24 tuổi lái xe qua quảng trường chính rồi nổ súng. Sáu người thiệt mạng, gồm bốn phụ nữ và hai nam giới. Theo Reuters, có 16 người khác bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có một công dân Anh và một công dân Áo. Năm người nước ngoài khác mang quốc tịch Anh, Bồ Đào Nha, Nga, Đức và Áo bị thương.

Hai cảnh sát bị thương trong cuộc đấu súng ở cự ly gần với nghi phạm. Cả hai đã tỉnh lại và được điều trị tại bệnh viện. Một bác sĩ phẫu thuật có mặt gần hiện trường đã hỗ trợ cầm máu cho một cảnh sát bị thương ở ngực, góp phần cứu sống người này.

Nghi phạm hiện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ca phẫu thuật. Cảnh sát phát hiện thi thể cha mẹ và chị gái của người này tại nhà riêng ở Ostrowiec Świętokrzyski.

Nhà chức trách cho rằng nghi phạm có thể liên quan đến cả ba cái chết. Tổng cộng 11 khẩu súng được thu giữ tại nhà và trên người nghi phạm, trong xe của người này.

Nghi phạm từng là thành viên câu lạc bộ bắn súng Świt ở Starachowice từ năm 2022, nhưng chỉ tham gia tập luyện vài lần cùng cha.

Câu lạc bộ cho biết hoạt động tại đây chủ yếu là bắn súng tĩnh, không bao gồm huấn luyện chiến thuật hay tác chiến. Một thành viên câu lạc bộ nhận xét nghi phạm có kỹ năng bắn súng theo phong cách quân sự khá tốt.

Theo giới chức Ba Lan, công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng giết người, âm mưu giết người và hành vi có dấu hiệu khủng bố.