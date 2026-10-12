'KPop Demon Hunters' được đề cử giải Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026

Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026. Theo danh sách được công bố, tác phẩm nhận tổng cộng 5 đề cử, trải rộng ở các hạng mục dành cho phim hoạt hình, âm nhạc và diễn viên lồng tiếng.

Đáng chú ý, KPop Demon Hunters được đề cử Phim hoạt hình được yêu thích (Favorite Animated Movie). Ca khúc Golden - bản nhạc nổi bật trong phim - cũng cạnh tranh tại hạng mục Ca khúc trong phim được yêu thích (Favorite Song from a Movie).

Bên cạnh thành tích dành cho tác phẩm, các diễn viên lồng tiếng cũng nhận được sự ghi nhận. Arden Cho, người lồng tiếng cho nhân vật Rumi, được đề cử Nữ diễn viên lồng tiếng hoạt hình được yêu thích trong phim (Favorite Female Animated Voice from a Movie). Trong khi đó, Ahn Hyo Seop, người lồng tiếng cho Jinu, góp mặt ở hạng mục dành cho nam diễn viên lồng tiếng hoạt hình được yêu thích.

Arden Cho cùng Ji-young Yoo và May Hong, lần lượt lồng tiếng cho bộ ba thợ săn quỷ Rumi, Zoey và Mira, còn được đề cử tại hạng mục mới Bộ đôi/Bộ ba trên màn ảnh được yêu thích (Favorite On-Screen Duo/Trio).

Điểm đặc biệt của KPop Demon Hunters nằm ở cách kết hợp văn hóa thần tượng Kpop với câu chuyện giả tưởng về những nữ thần tượng bí mật chiến đấu chống lại thế lực quỷ dữ. Phim theo chân nhóm nhạc nữ HUNTR/X, gồm Rumi, Zoey và Mira. Phía sau ánh đèn sân khấu, họ phải đối mặt với những hiểm nguy siêu nhiên, đồng thời bảo vệ người hâm mộ trước âm mưu của các thế lực đối địch.

Tác phẩm tạo sức hút nhờ kết hợp âm nhạc bắt tai, vũ đạo mang màu sắc Kpop và những phân cảnh hành động giàu năng lượng. Thay vì chỉ khai thác hình ảnh thần tượng lấp lánh, bộ phim còn xây dựng câu chuyện về tình bạn, bản sắc cá nhân, sự chấp nhận bản thân và những áp lực khi phải che giấu con người thật. Sự đan xen giữa đời sống nghệ sĩ và hành trình chiến đấu giúp phim tiếp cận cả khán giả yêu hoạt hình lẫn người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc.

Đặc biệt, Golden trở thành một trong những điểm nhấn âm nhạc của bộ phim, góp phần đưa sức hút của tác phẩm vượt ra ngoài phạm vi khán giả yêu thích hoạt hình. Việc ca khúc được đề cử tại một giải thưởng dành cho khán giả trẻ tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của âm nhạc trong thành công của dự án.

Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026 dự kiến phát sóng trực tiếp từ Los Angeles vào ngày 14/11, lúc 20h theo giờ miền Đông nước Mỹ. Khán giả có thể tham gia bình chọn cho các đề cử thông qua trang web chính thức của giải thưởng.