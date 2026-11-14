KPop Demon Hunters công bố world tour quy mô lớn, dự kiến tổ chức hơn 150 đêm diễn trên toàn cầu

Sau thành công vang dội của bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters, Netflix tiếp tục đưa thương hiệu này đến gần hơn với khán giả bằng một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Golden World Tour, dự kiến khởi động vào tháng 6/2027. Đáng chú ý, tour diễn được lên kế hoạch tổ chức tại gần 50 thành phố với hơn 150 đêm diễn trong giai đoạn 2027-2028.

Theo thông tin được Variety đăng tải ngày 13/11, Netflix phối hợp cùng AEG Presents chính thức công bố những chặng đầu tiên của Golden World Tour. Chương trình sẽ mở màn vào ngày 5/6/2027 tại CFG Bank Arena, thành phố Baltimore (Mỹ), với sự đồng hành của Mastercard.

Trong đợt công bố đầu tiên, ban tổ chức xác nhận lịch trình tại 35 thành phố với tổng cộng 61 buổi biểu diễn. Bắc Mỹ sẽ là điểm khởi đầu của hành trình, kéo dài xuyên suốt mùa hè năm 2027, đi qua nhiều thành phố lớn như Newark, Chicago, Atlanta, Dallas và Los Angeles. Riêng Los Angeles dự kiến có ba đêm diễn tại Crypto.com Arena vào ngày 30-31/7.

Sau chặng Bắc Mỹ, Golden World Tour sẽ tiếp tục đổ bộ châu Âu từ ngày 1/9/2027, bắt đầu tại Zurich (Thụy Sĩ), sau đó lần lượt đi qua Milan, Amsterdam, Vienna, Berlin, Hamburg, Copenhagen, Oslo, Brussels, Paris và Dublin. Tại Anh, tour diễn dự kiến khép lại chặng châu Âu bằng ba buổi biểu diễn tại nhà thi đấu The O2 ở London vào ngày 22-23/10.

Đáng chú ý, lịch trình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch, Golden World Tour sẽ tiếp tục được mở rộng trong năm 2028, hướng đến quy mô gần 50 thành phố và hơn 150 buổi biểu diễn trên toàn thế giới.

Điểm đặc biệt của dự án là sự xuất hiện trực tiếp của bộ ba nhân vật hoạt hình Rumi, Mira và Zoey (Huntr/x) trên sân khấu các nhà thi đấu. Thông qua những công nghệ trình diễn mới, các nhân vật được thiết kế để có thể tương tác trực tiếp với khán giả, kết hợp cùng những màn trình diễn của nhóm Saja Boys, nhân vật Derpy Tiger và các nghệ sĩ biểu diễn bằng hình ảnh người thật.

Chương trình hứa hẹn tái hiện thế giới của KPop Demon Hunters thông qua những màn vũ đạo, hiệu ứng sân khấu và loạt ca khúc quen thuộc trong phim. Thay vì chỉ đơn thuần tổ chức một buổi hòa nhạc, Netflix và AEG Presents muốn biến mỗi đêm diễn thành trải nghiệm nhập vai, nơi người hâm mộ có thể trực tiếp tham gia vào cuộc phiêu lưu của Huntr/x.

Chia sẻ về dự án, Marian Lee, Giám đốc Marketing của Netflix, cho biết KPop Demon Hunters đã vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm thành công để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng của nhiều thế hệ. Bà nhấn mạnh sức hút của thương hiệu không chỉ đến từ bộ phim mà còn được duy trì bởi cộng đồng người hâm mộ và sức lan tỏa của âm nhạc. Golden World Tour được kỳ vọng sẽ tiếp nối nguồn năng lượng đó, đưa những ca khúc như Golden và Takedown đến với khán giả tại các sân khấu lớn trên toàn cầu.

Ra mắt trên Netflix vào ngày 20/6/2025, KPop Demon Hunters hiện là bộ phim có lượt xem cao nhất lịch sử nền tảng này, với hơn 670 triệu lượt xem theo số liệu được Variety công bố. Không chỉ thành công về mặt thương mại, tác phẩm còn ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng điện ảnh lớn khi chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar, Golden Globes và Critics Choice Awards.

Đặc biệt, ca khúc Golden trở thành ca khúc Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại cả Oscar lẫn GRAMMY. Trong khi đó, album nhạc phim cũng lập thành tích đáng chú ý khi có tới bốn ca khúc cùng góp mặt trong Top 10 Billboard HOT 100 ở một thời điểm. Tổng lượt nghe của toàn bộ phần âm nhạc từ bộ phim đã vượt mốc 15 tỷ trên các nền tảng trực tuyến.

Với sức hút sẵn có từ bộ phim, Golden World Tour được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án lưu diễn đáng chú ý của năm 2027. Việc Netflix đưa các nhân vật hoạt hình lên sân khấu arena với quy mô lớn cũng cho thấy tham vọng mở rộng KPop Demon Hunters từ một hiện tượng streaming thành thương hiệu giải trí đa nền tảng.

Đáng chú ý, người hâm mộ tại châu Á vẫn đang chờ đợi thông tin về lịch trình cụ thể. Với việc ban tổ chức xác nhận khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có các đêm diễn riêng, khả năng Huntr/x xuất hiện tại những thị trường Kpop sôi động trong khu vực đang là điều được khán giả đặc biệt quan tâm.