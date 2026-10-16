KPop Demon Hunters 2 xác nhận kế hoạch ra rạp toàn cầu

Sau khi trở thành hiện tượng hoạt hình toàn cầu, KPop Demon Hunters chính thức được Netflix lên kế hoạch mở rộng quy mô phát hành với phần phim thứ hai. Đáng chú ý, thay vì lựa chọn hình thức phát hành trực tiếp trên nền tảng trực tuyến như phần đầu, hãng dự kiến đưa KPop Demon Hunters 2 ra rạp trên phạm vi quốc tế. Thông tin được đồng Giám đốc điều hành Netflix, Ted Sarandos, tiết lộ tại sự kiện Screentime do Bloomberg tổ chức, mở ra bước ngoặt đáng chú ý đối với thương hiệu hoạt hình ăn khách này.

Theo Deadline, Ted Sarandos xác nhận Netflix đang hướng đến một đợt phát hành điện ảnh lớn, rộng khắp toàn cầu dành cho phần tiếp theo. Đây là sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phân phối của hãng, vốn thường ưu tiên đưa các tác phẩm điện ảnh lên nền tảng trực tuyến hoặc chỉ tổ chức những đợt chiếu rạp giới hạn. Với KPop Demon Hunters 2, Netflix kỳ vọng biến bộ phim thành sự kiện điện ảnh quy mô lớn, có khả năng thu hút đông đảo khán giả đến rạp.

KPop Demon Hunters 2 được Netflix lên kế hoạch phát hành rộng rãi tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch phát hành vẫn đang trong giai đoạn định hướng. Netflix chưa công bố ngày khởi chiếu chính thức, thời gian phim được chiếu độc quyền tại rạp trước khi lên nền tảng trực tuyến hay danh sách những quốc gia sẽ tham gia phát hành. Phần hai hiện được nhắm đến năm 2029, song đây chưa phải lịch ra mắt được ấn định. Khả năng tác phẩm được công chiếu tại thị trường Việt Nam cũng cần chờ thông báo từ nhà phát hành.

Quyết định mở rộng phát hành điện ảnh xuất phát từ thành công ngoài mong đợi của phần đầu. Ra mắt trên Netflix ngày 20/6/2025, KPop Demon Hunters nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ kết hợp âm nhạc Kpop, hành động giả tưởng và phong cách hoạt hình hiện đại. Theo số liệu được Deadline dẫn lại, bộ phim đạt 325,1 triệu lượt xem trong 90 ngày đầu tiên và duy trì vị trí trong bảng xếp hạng 10 tác phẩm được xem nhiều nhất toàn cầu của Netflix suốt 63 tuần liên tiếp.

Bộ ba Rumi, Mira và Zoey chinh phục khán giả bằng hình tượng thần tượng Kpop kết hợp những màn săn quỷ mãn nhãn.

Thành công của tác phẩm còn vượt khỏi phạm vi màn ảnh nhỏ. Tháng 8/2025, Netflix đưa phiên bản hát theo nhạc ra một số thị trường điện ảnh, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand. Chỉ trong hai ngày cuối tuần, các suất chiếu đặc biệt thu về khoảng 19 triệu USD, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Kết quả này chứng minh sức hút của bộ phim không chỉ giới hạn ở người xem trực tuyến mà còn có khả năng tạo doanh thu đáng kể tại rạp.

Phần đầu do Maggie Kang và Chris Appelhans đạo diễn, được Sony Pictures Animation sản xuất, xoay quanh ba cô gái Rumi, Mira và Zoey. Ban ngày, họ là những ngôi sao Kpop nổi tiếng thuộc nhóm HUNTR/X, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, cả ba còn đảm nhận nhiệm vụ bí mật là săn lùng ác quỷ, bảo vệ thế giới khỏi những thế lực siêu nhiên.

KPop Demon Hunters trở thành hiện tượng hoạt hình toàn cầu, ghi nhận hàng trăm triệu lượt xem trên Netflix.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi nhóm nhạc nam Saja Boys xuất hiện và nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút, các thành viên thực chất là những ác quỷ đang tìm cách đe dọa thế giới loài người. Cuộc đối đầu giữa hai nhóm nhạc tạo nên hàng loạt màn trình diễn âm nhạc, những trận chiến giàu kỹ xảo và câu chuyện về tình bạn, sự chấp nhận bản thân.

Không chỉ thành công về lượng người xem, KPop Demon Hunters còn tạo nên hiện tượng âm nhạc. Ca khúc Golden của nhóm HUNTR/X từng vươn lên vị trí số một Billboard Hot 100, góp phần đưa nhạc phim trở thành một trong những yếu tố nổi bật nhất của tác phẩm. Bộ phim sau đó còn giành hai giải Oscar năm 2026, gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc trong phim xuất sắc nhất dành cho Golden.

Trước thành công này, Netflix và Sony Pictures Animation đã chính thức xác nhận sản xuất phần tiếp theo từ tháng 3/2026. Hai đạo diễn Maggie Kang và Chris Appelhans tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tạo, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác độc quyền nhiều năm với Netflix trong lĩnh vực hoạt hình. Cả hai bày tỏ mong muốn mở rộng thế giới của HUNTR/X, phát triển những câu chuyện mới và tiếp tục kết hợp âm nhạc với nghệ thuật hoạt hình.

Thành công về cả điện ảnh lẫn âm nhạc giúp KPop Demon Hunters trở thành một trong những thương hiệu hoạt hình nổi bật của Netflix.

Hiện nội dung cụ thể của KPop Demon Hunters 2 vẫn được giữ kín. Netflix đã xác nhận ba nhân vật Rumi, Mira và Zoey sẽ trở lại, nhưng chưa tiết lộ tuyến truyện, những đối thủ mới hay danh sách diễn viên lồng tiếng. Sau thành công của phần đầu, khán giả đang chờ đợi cách các nhà làm phim tiếp tục phát triển thế giới săn quỷ, đồng thời tạo ra những ca khúc có sức lan tỏa tương tự Golden.

Việc Netflix lựa chọn phát hành rộng rãi KPop Demon Hunters 2 tại rạp cũng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng. Ted Sarandos cho biết hãng sẽ cân nhắc hình thức phát hành riêng cho từng dự án, đặc biệt ưu tiên những phim có tiềm năng doanh thu phòng vé lớn. Bên cạnh KPop Demon Hunters 2, các tác phẩm như Narnia: The Magician's Nephew và Charlie vs. the Chocolate Factory cũng nằm trong kế hoạch mở rộng phát hành điện ảnh của Netflix.

Netflix đặt kỳ vọng lớn vào KPop Demon Hunters 2 khi hướng đến một đợt phát hành điện ảnh quốc tế thay vì chỉ chiếu trực tuyến.

Với sức hút từ phần đầu cùng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới, KPop Demon Hunters 2 đang trở thành một trong những dự án hoạt hình được mong đợi của Netflix. Dù lịch chiếu chính thức vẫn chưa được công bố, kế hoạch đưa phim ra rạp toàn cầu cho thấy hãng đặt kỳ vọng lớn vào thương hiệu này. Nếu được triển khai đúng như định hướng, phần tiếp theo sẽ đánh dấu lần đầu HUNTR/X có một đợt phát hành điện ảnh quốc tế quy mô lớn ngay từ khi ra mắt.