Kpop bùng nổ doanh thu tour diễn châu Á, doanh số album vật lý hướng tới cột mốc 100 triệu bản

Kpop đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng đáng chú ý từ hai nguồn thu quan trọng là lưu diễn và bán album vật lý. Trong khi SEVENTEN dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tour diễn tại châu Á, thị trường album Hàn Quốc cũng tiến gần cột mốc 100 triệu bản trong năm 2026, cho thấy sức hút của các nhóm nhạc thần tượng vẫn được duy trì mạnh mẽ.

Theo bảng xếp hạng Asia Focus Top Touring Artists do Pollstar, ấn phẩm chuyên ngành hòa nhạc của Mỹ, công bố, các nghệ sĩ Kpop chiếm 6 trong số 10 vị trí có doanh thu lưu diễn cao nhất châu Á trong giai đoạn từ ngày 1/8/2025 đến 31/7/2026.

Dẫn đầu danh sách là SEVENTEN với doanh thu 97,4 triệu USD từ việc bán 661.088 vé. TWICE đứng thứ hai với 76,18 triệu USD, trong khi TXT xếp thứ ba với 49,07 triệu USD. BTS đứng thứ tư với doanh thu tương đương từ các buổi biểu diễn tại châu Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG. BLACKPINK và ENHYPEN lần lượt giữ vị trí thứ tám và thứ chín.

Đáng chú ý, các nhóm nhạc Kpop chiếm trọn bốn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, phản ánh sức hút của những nghệ sĩ Hàn Quốc trên thị trường hòa nhạc khu vực. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, các nhóm nhạc còn cho thấy khả năng thu hút khán giả đến sân vận động, qua đó tạo ra nguồn doanh thu đáng kể từ hoạt động lưu diễn.

Trong giai đoạn thống kê, SEVENTEN tổ chức 22 buổi biểu diễn tại châu Á thuộc chuyến lưu diễn thế giới "NEW_". Hành trình bắt đầu tại Incheon vào tháng 9/2025, sau đó tiếp tục đến các sân vận động tại Hong Kong, Singapore, Bangkok và Bulacan, Philippines.

Theo công ty quản lý Pledis Entertainment, SEVENTEN trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên bán hết vé cho cả bốn đêm diễn tại sân vận động Kai Tak ở Hong Kong, địa điểm có sức chứa khoảng 50.000 người. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của nhóm trên thị trường biểu diễn trực tiếp, nơi quy mô sân khấu và khả năng bán vé đang trở thành những thước đo quan trọng đối với sức mạnh thương mại của nghệ sĩ.

Bên cạnh SEVENTEN, TWICE cũng cho thấy khả năng duy trì sức hút tại các thị trường quốc tế. Việc nhóm đứng thứ hai về doanh thu lưu diễn châu Á cho thấy các nghệ sĩ nữ Kpop vẫn có chỗ đứng đáng kể trong một thị trường thường được chú ý bởi những nhóm nhạc nam sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Song song với doanh thu hòa nhạc, thị trường album vật lý của Kpop cũng ghi nhận đà tăng trưởng trong năm nay. Theo Circle Chart, tổng doanh số album vật lý tại Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 9/2026 đạt khoảng 79 triệu bản, tăng 7,6 triệu bản so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, thị trường đang tiến gần mục tiêu đạt 100 triệu album bán ra trong cả năm.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phục hồi là màn trở lại của BTS vào tháng 3 với ARIRANG, album phòng thu thứ năm của nhóm và là sản phẩm đầu tiên có đầy đủ các thành viên sau khoảng ba năm chín tháng. Theo Hanteo Chart, album bán được 3,98 triệu bản trong ngày đầu tiên phát hành. Trong nửa đầu năm, doanh số của ARIRANG trên Circle Chart đạt 4.224.016 bản.

Sự trở lại của BTS không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ mà còn góp phần tạo thêm động lực cho thị trường album. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của nhóm, ARIRANG trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý của năm, đồng thời cho thấy các đợt phát hành âm nhạc quy mô lớn vẫn có khả năng thúc đẩy doanh số trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng tiếp theo. Tháng 4/2026, doanh số album hàng tháng lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu bản trong năm, giữa thời điểm nhiều nhóm nhạc như TXT, NCT WISH, &TEAM và TWS phát hành sản phẩm mới. Tính đến thời điểm bài báo được công bố, thị trường đã có ba tháng vượt ngưỡng này.

Đến tháng 5, CORTIS tiếp tục tạo dấu ấn với EP thứ hai mang tên GREENGREEN. Sản phẩm bán được hơn 2,3 triệu bản trong tuần đầu tiên, cho thấy sức mua đáng kể dành cho các nhóm nhạc thuộc thế hệ mới.

Tháng 8 trở thành giai đoạn đạt doanh số cao nhất từ đầu năm, với hơn 11 triệu album được tiêu thụ. Trong đó, Stray Kids bán được khoảng 3,9 triệu bản, còn ENHYPEN đạt khoảng 2,24 triệu bản. Hai nhóm đóng góp tổng cộng 52,8% doanh số của 400 album bán chạy nhất trong tháng, theo số liệu được công bố.

Những kết quả này cho thấy thị trường album vật lý vẫn giữ vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp Kpop. Dù các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ngày càng phổ biến, việc phát hành album phiên bản vật lý vẫn tạo ra nguồn thu đáng kể, đặc biệt khi các nhóm nhạc có lượng người hâm mộ sẵn sàng mua sản phẩm trong những đợt quảng bá.

Dù ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thị trường album vật lý vẫn xuất hiện những biến động đáng chú ý. Trong tháng 9, doanh số giảm 38% so với tháng trước và giảm 37,8% so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp các sản phẩm mới của &TEAM, CLOSE YOUR EYES và BOYNEXTDOOR.

Sự sụt giảm này đặt ra câu hỏi liệu thị trường có thể duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm hay không. Để đạt 100 triệu album bán ra trong năm 2026, ngành công nghiệp Kpop cần tiêu thụ thêm khoảng 21 triệu bản trong quý IV.

Đây không phải mục tiêu dễ dàng, nhưng lịch phát hành cuối năm vẫn mang đến những kỳ vọng nhất định. ATEEZ, nhóm nhạc từng đứng đầu Billboard 200 lần thứ ba với EP thứ 14 vào tháng 6, dự kiến trở lại vào ngày 13/11 với GOLDEN HOUR : Part.6. Ba ngày sau, TXT sẽ phát hành EP thứ chín mang tên PERFECT STORM.

Ngoài ra, BABYMONSTER, IVE và ILLIT cũng nằm trong số những nghệ sĩ dự kiến ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trước khi năm 2026 khép lại. Những đợt trở lại này có thể tạo thêm sức bật cho doanh số album trong giai đoạn cuối năm, dù kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào sức mua của người hâm mộ và hiệu suất thương mại của từng sản phẩm.

Nhìn tổng thể, doanh thu lưu diễn và doanh số album đang cho thấy hai mặt quan trọng trong sức mạnh thương mại của Kpop. Nếu các chuyến lưu diễn giúp nghệ sĩ mở rộng sự hiện diện tại những thị trường quốc tế, album vật lý tiếp tục phản ánh mức độ gắn kết giữa nhóm nhạc và cộng đồng người hâm mộ.

SEVENTEN, TWICE, BTS, Stray Kids hay ENHYPEN đều góp phần tạo nên bức tranh sôi động đó bằng những thành tích đáng chú ý trên sân khấu và thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, sự sụt giảm doanh số trong tháng 9 cũng nhắc nhở rằng đà tăng trưởng không phải lúc nào cũng diễn ra liên tục.

Cột mốc 100 triệu album vì thế không chỉ là mục tiêu về số lượng. Đây còn là phép thử đối với khả năng duy trì sức mua của thị trường Kpop trong bối cảnh ngành công nghiệp này ngày càng mở rộng hoạt động biểu diễn, phát hành âm nhạc và chinh phục khán giả toàn cầu.