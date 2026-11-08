KPI - từ giao việc đến đo lường hiệu quả công vụ

Từ ngày 1/7/2026, tỉnh triển khai thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) tại 7 cơ quan, đơn vị đại diện cho khối Đảng, chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Sau hơn 3 tháng, hệ thống đã tạo lập 586 tài khoản, trong đó 557 tài khoản đăng ký nhiệm vụ, đạt 95,05%; hơn 11.000 nhiệm vụ được thực hiện, phê duyệt trên phần mềm.

Điểm mới của phương pháp này là từng nhiệm vụ được xác định cụ thể về người thực hiện, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Tiến độ được cập nhật, kết quả được báo cáo, đánh giá theo quy trình giúp lãnh đạo theo dõi công việc thường xuyên, kịp thời đôn đốc, điều chỉnh phân công. Cán bộ, công chức cũng có căn cứ để chủ động kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Đây là bước chuyển rõ nét so với phương thức đánh giá chủ yếu dựa vào tự kiểm điểm, nhận xét với nhiều nội dung theo định tính.

Áp dụng phương thức đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. KPI cho phép lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các chỉ số cụ thể, gắn với vị trí việc làm, chức trách và nhiệm vụ được giao. Khi công việc được theo dõi bằng dữ liệu, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ hơn, tạo căn cứ khách quan, minh bạch trong đánh giá, không để xảy ra tình trạng cào bằng.

Là một trong những đơn vị triển khai từ giai đoạn đầu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đăng ký, giao việc và đánh giá sản phẩm trên phần mềm từ tháng 7/2026. Ông Đinh Văn Hậu - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: “Sau 3 tháng triển khai, việc thực hiện nhiệm vụ được theo dõi có hệ thống, giúp cán bộ nắm rõ tiến độ từng công việc, chủ động hơn và nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo Quy định số 48-QĐ/TU ngày 21/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả đánh giá được lượng hóa trên thang điểm 100, gồm 30 điểm tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các yêu cầu nền tảng; 70 điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo KPI, gắn với số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm theo vị trí việc làm. Khi nhiệm vụ được giao cụ thể, kết quả có thể kiểm chứng, cán bộ phải chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thành quy trình hay báo cáo tiến độ. Đây chính là cơ sở để chuyển từ tư duy “làm cho xong” sang “làm cho hiệu quả”, từng bước hình thành văn hóa công vụ lấy kết quả làm thước đo.

Tại phường Cam Đường, việc triển khai KPI gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chương trình công tác và danh mục sản phẩm đầu ra. Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Cam Đường cho biết, các nhiệm vụ được thống kê, phân loại theo tính chất, mức độ, thời gian thực hiện và sản phẩm cụ thể làm căn cứ đánh giá. Quá trình này tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Làm rõ yêu cầu và sản phẩm đầu ra ngay từ khâu giao việc giúp hạn chế tình trạng nội dung chung chung, khó xác định trách nhiệm hoặc thiếu căn cứ kiểm chứng kết quả. Cách làm này tạo điều kiện để người đứng đầu chủ động phân công, điều hành phù hợp với năng lực, vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đưa KPI vào quản lý công vụ không đơn thuần là số hóa quy trình giao việc và chấm điểm. Để điểm số phản ánh đúng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hệ thống phải bảo đảm dữ liệu chính xác, tiêu chí phù hợp và quy trình vận hành thống nhất.

Theo đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua thí điểm cho thấy, ý thức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức bước đầu được nâng lên, lãnh đạo thuận lợi hơn trong theo dõi, quản lý công việc. Tuy nhiên, phương pháp mới cần tiếp tục hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, chuẩn hóa sản phẩm và điều chỉnh phần mềm phù hợp với đặc thù hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, việc đánh giá trên phần mềm phải bảo đảm thống nhất với các quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ của Đảng. Trong khi Trung ương đang nghiên cứu nền tảng số dùng chung, tỉnh cần tính toán lộ trình triển khai phù hợp, bảo đảm khả năng kế thừa dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp và duy trì tính thống nhất trong toàn hệ thống.

Từ kết quả bước đầu, tỉnh sẽ mở rộng phạm vi thí điểm KPI trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026 đến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường. Đây là giai đoạn kiểm nghiệm khả năng vận hành của hệ thống trên phạm vi rộng, qua đó, rà soát, chuẩn hóa quy trình từ giao việc, cập nhật sản phẩm đến đánh giá kết quả.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; tập trung hoàn thiện danh mục sản phẩm công việc, quy trình đánh giá và khắc phục những bất cập trong vận hành phần mềm. Yêu cầu đặt ra là tiêu chí phải phù hợp với từng vị trí việc làm, tính chất nhiệm vụ; dữ liệu phải được kiểm chứng, quy trình đánh giá bảo đảm thống nhất, khách quan.

Thước đo của nền hành chính hiệu quả là ở chất lượng công việc và giá trị thực tế mang lại. KPI chỉ thực sự có ý nghĩa khi điểm số phản ánh đúng kết quả, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ, đánh giá gắn với sử dụng cán bộ. Từ đổi mới cách giao việc đến đo lường sản phẩm đầu ra, tỉnh đang từng bước chuyển từ quản lý dựa trên nhận xét sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả. Đây là hướng đi thiết thực để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, giải quyết công việc khoa học và hiệu quả.