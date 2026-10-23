KOSY tiếp tục giảm sàn, HOSE yêu cầu công bố thông tin

KOS giảm sàn phiên thứ 25 liên tiếp, chốt phiên 23/10 ở mức 5.050 đồng/cổ phiếu. Ảnh ST

Theo văn bản số 773/SGDHCМ-GS ngày 23/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đề nghị Kosy thực hiện công bố thông tin theo quy định sau khi ghi nhận cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp trong 5 phiên giao dịch.

Diễn biến này tiếp tục gây chú ý khi trước đó, cổ phiếu KOS đã trải qua nhiều phiên giảm sâu. Áp lực bán gia tăng khiến nhà đầu tư quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ ngày 7/10 đến 13/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 560.000 cổ phiếu KOS. Ở chiều ngược lại, bà Hoàng Thị Yến, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 15/10 đến 13/11. Đây mới là giao dịch đăng ký, chưa đồng nghĩa số cổ phiếu đã được mua thành công.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 ghi nhận Kosy đạt doanh thu thuần khoảng 722,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 15,4 tỷ đồng. Tổng tài sản doanh nghiệp hơn 5.078 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho khoảng 2.778 tỷ đồng; tổng nợ phải trả vượt 2.725 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu liên tục giảm sàn, việc Kosy minh bạch về tình hình tài chính, dòng tiền và tiến độ dự án là yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.