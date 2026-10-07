Kosy thoái sạch vốn tại công ty điện có tài sản gần 1.200 tỷ đồng

CTCP Kosy (Mã: KOS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện theo kế hoạch được công bố hồi cuối tháng 6.

Sau giao dịch, Kosy không còn sở hữu vốn tại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và đơn vị này không còn là công ty con của Kosy.

CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện được thành lập ngày 21/8/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, có trụ sở tại Lai Châu. Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, đồng thời là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Kosy thâu tóm Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện từ năm 2021. Theo phương án khi đó, Kosy hoàn tất hoán đổi hơn 51 triệu cổ phiếu để nhận cổ phần tại doanh nghiệp này, nâng tỷ lệ sở hữu lên 98%, với giá trị khoản đầu tư 514,5 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2025 của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ sở hữu của Kosy tại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện còn 90%. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện là chủ đầu tư cụm dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 tại Lai Châu. Hai dự án có tổng công suất 34 MW, gồm Nậm Pạc 1 công suất 14,5 MW và Nậm Pạc 2 công suất 16 MW.

Tổng mức đầu tư cụm dự án khoảng 1.100 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 150 triệu kWh/năm khi hoàn thành và phát điện.

Cuối năm 2025, Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện ghi nhận tài sản gần 1.191 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 6 tỷ đồng. Trong năm 2024 và 2025, doanh nghiệp không chi trả cổ tức cho Kosy.

Sau khi thoái vốn, Kosy không còn công ty con trực tiếp nào.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn khoản đầu tư hơn 221 tỷ đồng tại CTCP Điện gió KOSY Bạc Liêu, tương đương 19,8% vốn tại cuối quý II. Doanh nghiệp cũng góp vốn tại CTCP Quản lý và Vận hành lưới điện 110KV Lai Châu và CTCP Đầu tư Thủy điện HPL.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 của doanh nghiệp.

KOS giảm sàn 12 phiên liên tiếp

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS đã có 12 phiên giảm sàn liên tiếp. Kết phiên 6/10, mã này đóng cửa tại 12.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 2.760 tỷ đồng. Chỉ trong 12 phiên, vốn hóa của Kosy đã mất khoảng 3.745 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu KOS trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Ngày 2/10, Kosy tiếp tục có văn bản giải trình với HOSE sau khi cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10. Trước đó, KOS cũng giảm sàn trong 5 phiên từ ngày 21/9 đến 25/9.

Theo Kosy, diễn biến giảm của cổ phiếu xuất phát từ áp lực bán trên thị trường trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Công ty chứng khoán cũng điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với KOS và thực hiện giải chấp, qua đó làm gia tăng nguồn cung cổ phiếu.

Kosy cho biết hoạt động kinh doanh cốt lõi gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra theo kế hoạch, đồng thời không ghi nhận biến động bất thường từ hoạt động nội tại doanh nghiệp.