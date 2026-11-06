Kosy lãi gần 300 triệu đồng quý III, dư nợ vay ở mức gần 2.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Kosy ghi nhận doanh thu thuần 106 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 75%, còn 76 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp giảm 31%, xuống khoảng 30 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12% lên 28%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 7%, còn 22 tỷ đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17%, xuống 7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 567% nhưng quy mô chỉ khoảng 1 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Kosy ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn 297 triệu đồng, giảm 97%.

Theo giải trình của Kosy, kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu do ảnh hưởng chung của thị trường đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa và kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm nhờ doanh nghiệp giảm dư nợ vay ngắn hạn tại một số ngân hàng. Chi phí quản lý cũng được tiết giảm nhằm tối ưu bộ máy hoạt động.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần 363 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 3 tỷ đồng, giảm 83%.

Hàng tồn kho chiếm 56% tổng tài sản, dư nợ vay gần 2.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kosy ở mức 5.094 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 71%, tương ứng 3.596 tỷ đồng.

Hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất, với giá trị 2.851 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chiếm 56% tổng tài sản và 79% tài sản ngắn hạn. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Trong đó, dự án Kosy Hà Nam có giá trị lớn nhất với 882 tỷ đồng, tiếp đến là Kosy Gia Sàng 11 với 503 tỷ đồng và Kosy Lào Cai với 440 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dở dang tại dự án Lào Cai - Tiểu khu 16 tăng 161%, lên 377 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026, KOS cho biết các dự án bất động sản chủ lực cơ bản đã hoàn thành và đủ điều kiện bán hàng. Cụ thể, Kosy Hà Nam đã đủ điều kiện chuyển nhượng 50% diện tích, tương đương 3-5ha, kế hoạch hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện vào cuối năm 2026; tiểu khu đô thị mới số 16 tại cũng cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cơ bản, kỳ vọng mở bán vào cuối năm.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 707 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 24%, còn 120 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn ghi nhận 457 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các đối tác trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 567%, lên 69 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn gần như không thay đổi, ở mức 341 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư vào CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu với 221 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Thủy điện HPL với 111 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Kosy tại cuối tháng 9 ghi nhận 2.741 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tương đương 54% tổng nguồn vốn.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, người mua trả tiền trước tăng 577%, lên 126 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 84%, lên 201 tỷ đồng, trong đó khoản thuế nhà đất và tiền thuê đất phải nộp chiếm khoảng 153 tỷ đồng.

Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng 35%, lên 207 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn là chi phí trích trước tạm tính giá vốn bất động sản đã bán, với giá trị khoảng 188 tỷ đồng.

Về các khoản vay, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 18%, còn 859 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ dài hạn tăng 8%, lên 1.103 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Kosy ở mức 1.962 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, tương đương 83% vốn chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý III ghi nhận 2.353 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 2.165 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 181 tỷ đồng.

Với tài sản ngắn hạn 3.596 tỷ đồng và nợ ngắn hạn 1.621 tỷ đồng, hệ số thanh toán hiện hành của Kosy ở mức 2,2 lần. Tuy nhiên, sau khi loại trừ hàng tồn kho, hệ số thanh toán nhanh chỉ còn 0,46 lần.

Cổ phiếu từng giảm sàn 29 phiên liên tiếp, lãnh đạo và cổ đông liên quan bị bán giải chấp hơn 43 triệu đơn vị

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS của Kosy ghi nhận 29 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21/9 đến 29/10, kéo thị giá từ trên 30.000 đồng xuống khoảng 3.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 90%.

Sau chuỗi lao dốc, KOS bất ngờ tăng trần trong hai phiên 30/10 và 2/11, lần lượt tăng 6,84% và 6,9%. Riêng phiên 30/10, khối lượng khớp lệnh vượt 75 triệu cổ phiếu.

Kết phiên 5/11, thị giá KOS ghi nhận 3.950 đồng/cp, tăng nhẹ so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, hoạt động bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo Kosy và các tổ chức liên quan diễn ra với khối lượng lớn.

Theo các thông báo giao dịch được công bố ngày 4/11, trong giai đoạn 28/10–2/11, tổng cộng 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo Kosy bị bán giải chấp hơn 43,7 triệu cổ phiếu KOS.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp hơn 12,9 triệu cổ phiếu. Các cá nhân liên quan gồm ông Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng bị bán giải chấp lần lượt khoảng 2,5 triệu, 2,2 triệu và 3,8 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm tổ chức, CTCP Đầu tư Leo Regulus bị bán giải chấp hơn 14 triệu cổ phiếu, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Mavico lần lượt bị bán khoảng 5,7 triệu và 2,5 triệu đơn vị. Sau các giao dịch, Đầu tư Leo Regulus thông báo không còn là cổ đông lớn của Kosy.

Trước đó, trong các văn bản giải trình về chuỗi giảm sàn, Kosy cho biết biến động giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường, việc các công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ và hoạt động bán giải chấp. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được triển khai bình thường.