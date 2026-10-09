Kosy (KOS) lên tiếng về chuỗi giảm sàn kỷ lục, người nhà Chủ tịch đăng ký gom 8 triệu cổ phiếu

Áp lực giải chấp cổ phiếu và giao dịch của người nhà ban lãnh đạo

Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS) vừa phát đi thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến ban điều hành. Theo đó, bà Hoàng Thị Yến là em dâu của ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026. Trước khi đăng ký, bà Yến chỉ nắm giữ 32.130 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,01%. Nếu giao dịch diễn ra thành công, cá nhân này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên mức 3,71%.

Kế hoạch gia tăng sở hữu của người nhà ban lãnh đạo xuất hiện ngay giữa lúc cổ phiếu KOS trên sàn chứng khoán đang chịu áp lực bán tháo dữ dội. Tính đến ngày 8/10, mã chứng khoán này đã trải qua chuỗi 14 phiên giảm sàn liên tiếp. Làn sóng bán mạnh đã đẩy thị giá KOS rơi tự do từ vùng 32.950 đồng ghi nhận trong phiên 16/9 xuống chỉ còn 11.100 đồng khi chốt phiên 8/10. Mức giá hiện tại đánh dấu vùng đáy thấp nhất của cổ phiếu này trong nhiều năm trở lại đây.

Giải trình về đà lao dốc bất thường của cổ phiếu, ban lãnh đạo Kosy đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Qua rà soát, doanh nghiệp phát hiện một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư và tổ chức Hàn Quốc đã điều chỉnh giảm giá trị tài sản và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm chỉ trong hai ngày. Việc xả bán tài sản thế chấp tạo ra nguồn cung khổng lồ, khiến cổ phiếu liên tục dư bán giá sàn. Phía công ty khẳng định diễn biến thị giá hiện tại hoàn toàn không phản ánh đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các nguồn thu thực tế của doanh nghiệp.

Ban điều hành cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện tại xuất phát từ tình hình chung của thị trường và tiến độ tái cấu trúc nguồn vốn chưa đạt kỳ vọng. Để khắc phục, công ty đang khẩn trương xây dựng phương án cân đối dòng tiền, bảo đảm khả năng thanh toán các nghĩa vụ với tổ chức tín dụng và đối tác. Doanh nghiệp đã chủ động đề nghị các công ty chứng khoán xem xét cơ cấu lại hoặc thống nhất lộ trình xử lý nghĩa vụ tài chính phù hợp với dòng tiền thực tế, qua đó hạn chế việc bán tháo tài sản bảo đảm trên sàn.

Tái cấu trúc nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ loạt dự án bất động sản

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của giá cổ phiếu, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Kosy vẫn ghi nhận những con số khả quan. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 722 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 96 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng hơn 120% và hoàn thành 79% kết quả của cả năm 2025. Trong cơ cấu doanh thu, mảng năng lượng tái tạo mang về gần 157 tỷ đồng, trong khi mảng bất động sản đóng góp 241 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ. Hiệu quả kinh doanh được cải thiện một phần nhờ công ty chủ động tiết giảm 14,5% chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp hiện ghi nhận gần 2.779 tỷ đồng đang nằm trong hàng tồn kho bất động sản. Việc chuyển hóa khối tài sản dở dang này thành tiền mặt là ưu tiên hàng đầu. Theo ban lãnh đạo, sau khi được cơ quan quản lý hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, nhiều dự án trọng điểm đã đủ điều kiện bán hàng. Cụ thể, dự án khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam đã đủ điều kiện chuyển nhượng 50% diện tích. Tại Lào Cai, Tiểu khu đô thị mới số 16 quy mô 42 ha đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đã nộp 200 tỷ đồng ngân sách và kỳ vọng mở bán vào cuối năm nay. Cùng lúc, dự án Kosy Ninh Bình 40,7 ha đã giải phóng mặt bằng 100% và đang chuẩn bị khởi công, trong khi dự án Kosy Đông Anh 20,6 ha tại Hà Nội cũng đã hoàn thành 97% công tác đền bù.

Mới đây nhất, vào ngày 4/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao và cho thuê hơn 17 ha đất đợt 1 thuộc Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, phường Hoa Lư cho Kosy. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.687 tỷ đồng này dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 4.400 người. Đối với các dự án còn lại như khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu tại Phú Thọ hay hai dự án tại Thái Nguyên, công ty đang phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm đưa vào kinh doanh. Từ đầu năm 2027, các dự án bất động sản này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu lớn.

Tạo bộ đệm tài chính cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đang quyết liệt thực hiện thoái vốn tại các dự án năng lượng đã vận hành ổn định. Ngày 5/10/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 34,3 triệu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện. Đơn vị này cũng đang trong lộ trình thoái gần 12,3 triệu cổ phiếu, tương đương 19,8% vốn tại Công ty Cổ phần tư vấn điện gió Bạc Liêu. Các dự án như Thủy điện Nậm Pạc hay Điện gió Kosy Bạc Liêu đều đang vận hành hiệu quả, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách địa phương mỗi năm, tạo ra giá trị hấp dẫn khi chuyển nhượng cổ phần.