Kosy bán 98% vốn công ty thủy điện giữa lúc KOS giảm sàn 12 phiên liên tiếp

CTCP Kosy (HoSE: KOS) vừa công bố HĐQT thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, với giá chuyển nhượng tối thiểu 343 tỷ đồng.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Kosy thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026, Kosy chuyển nhượng 34,3 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 98% vốn điều lệ tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Giá chuyển nhượng tối thiểu được cổ đông phê duyệt là 10.000 đồng/cổ phần. Như vậy, tổng giá trị tối thiểu của thương vụ là 343 tỷ đồng.

Kosy bán 98% vốn công ty thủy điện.

Sau giao dịch, Kosy sẽ không còn sở hữu vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và doanh nghiệp này cũng không còn là công ty con của Kosy.

HĐQT giao ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch, công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Đáng chú ý, thương vụ thoái vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KOS đang chịu áp lực bán mạnh trên thị trường chứng khoán.

Kết phiên sáng 6/10, KOS tiếp tục giảm hết biên độ gần 7%, xuống 12.750 đồng/cổ phiếu. Dư bán tại giá sàn lên tới hơn 34 triệu đơn vị.

Như vậy, KOS đã có phiên giảm sàn thứ 12 liên tiếp. Trước đó, cổ phiếu này giảm sàn liên tục trong 11 phiên, từ ngày 21/9 đến 5/10.

Giải trình về diễn biến bất thường của cổ phiếu, Kosy cho biết thị trường chứng khoán thời gian qua tiếp tục giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản suy giảm.

Ngoài ra, theo doanh nghiệp, các công ty chứng khoán đã điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với KOS và đồng loạt thực hiện giải chấp, qua đó làm gia tăng áp lực bán.

Kosy khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh không xuất hiện biến động bất thường. Các lĩnh vực cốt lõi như đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Việc chuyển nhượng 98% vốn tại công ty thủy điện được thực hiện theo phương án đã được cổ đông thông qua. Với giá tối thiểu 343 tỷ đồng, đây là thương vụ đáng chú ý trong hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư của Kosy.

Về hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2026, Kosy đạt gần 723 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế khoảng 15 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ.

Mảng bất động sản mang về 241 tỷ đồng doanh thu, gần gấp 3 lần cùng kỳ và đóng góp 57 tỷ đồng trong tổng 96 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, chi phí lãi vay trong 6 tháng lên tới 47,4 tỷ đồng, tương đương gần một nửa lợi nhuận gộp.

Kosy đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 120 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 12,8% kế hoạch.

Áp lực tài chính của doanh nghiệp là đáng chú ý khi nợ vay gần 2.000 tỷ đồng, tiền mặt chưa đến 14 tỷ đồng, tồn kho gần 2.800 tỷ đồng, trong khi nguồn thu đáng kể từ các dự án được kỳ vọng chỉ xuất hiện từ đầu năm 2027.