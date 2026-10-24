KOS tiếp tục giảm sàn, chủ tịch cùng cổ đông liên quan bị bán giải chấp gần 800.000 cổ phiếu

Kosy cho biết các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, gồm đầu tư và phát triển bất động sản, vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch.

Ngày 23/10, CTCP Kosy (mã: KOS) có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Theo doanh nghiệp, diễn biến này xuất phát từ các yếu tố thị trường, trong đó có áp lực bán của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay ký quỹ (margin) đối với cổ phiếu KOS và thực hiện bán giải chấp, qua đó gia tăng áp lực cung trên thị trường.

Kosy cho biết các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, gồm đầu tư và phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án, vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch. Doanh nghiệp khẳng định không ghi nhận biến động bất thường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nội tại gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và quy chế của HoSE.

Cùng ngày, HoSE công bố các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại Kosy. Đáng chú ý, cả ba trường hợp đều ghi nhận nguyên nhân thay đổi sở hữu là do bị công ty chứng khoán bán giải chấp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến 23/10/2026, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, bị bán giải chấp 175.287 cổ phiếu KOS theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do ông Cường trực tiếp nắm giữ giảm từ khoảng 71,81 triệu đơn vị xuống còn 71,64 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 33,17% xuống 33,09% vốn điều lệ.

Không chỉ cá nhân Chủ tịch HĐQT, hai tổ chức có liên quan đến ông Cường cũng bị bán giải chấp cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 16/10 đến 22/10.

Trong đó, CTCP Đầu tư Leo Regulus bị bán giải chấp 175.870 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ khoảng 22,19 triệu đơn vị, tương ứng 10,25% vốn, xuống còn 22,01 triệu đơn vị, tương ứng 10,17%.

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy bị bán giải chấp 445.500 cổ phiếu KOS. Sau giao dịch, tổ chức này còn nắm giữ khoảng 8,77 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,05% vốn, giảm từ mức 4,26% trước đó.

Tính chung, ông Nguyễn Việt Cường và hai tổ chức liên quan bị bán giải chấp 796.657 cổ phiếu KOS trong các đợt giao dịch được công bố.

Về mối liên hệ giữa các bên, ông Cường hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Leo Regulus, trong khi bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy. Tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, ông Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn bà Hằng là thành viên góp vốn.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 của Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15,4 tỷ đồng, tăng 121%.

Tuy nhiên, so với mục tiêu lợi nhuận cả năm, kết quả này mới tương đương khoảng 12,8% kế hoạch.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kosy đạt hơn 5.078,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị gần 2.778,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 54,7% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS được ghi nhận giao dịch quanh mức 5.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.093 tỷ đồng.