KOS giảm sàn phiên thứ 19 liên tiếp, vốn hóa 'bốc hơi' hơn 4.300 tỷ đồng

Cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần Kosy (HOSE: KOS) tiếp tục giảm kịch biên độ trong phiên giao dịch ngày 15/10, xuống còn 7.760 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm sàn thứ 19 liên tiếp của mã này kể từ ngày 21/9.

So với mức giá 27.950 đồng/cổ phiếu tại phiên 21/9, thị giá KOS đã giảm 72,2%. Với khoảng 216 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Kosy theo đó giảm từ khoảng 6.037 tỷ đồng xuống còn 1.676 tỷ đồng, tương đương hơn 4.361 tỷ đồng bị thổi bay chỉ trong chưa đầy 1 tháng giao dịch.

Đà giảm sâu của KOS diễn ra trong bối cảnh lượng cổ phiếu dư bán ở mức giá sàn liên tục ở mức cao, trong khi thanh khoản nhiều phiên ở mức thấp. Điều này khiến hoạt động bán giải chấp cổ phiếu của các cổ đông liên quan đến ban lãnh đạo gặp khó khăn.

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Kosy đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 7/10 đến ngày 13/10 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 72,37 triệu đơn vị xuống còn hơn 71,81 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu giảm từ 33,43% xuống 33,17% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu KOS (Ảnh: SSI).

Không chỉ Chủ tịch HĐQT, hai lãnh đạo khác của Kosy cũng chịu áp lực bán giải chấp. Theo thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ngày 14/10, đơn vị này đã đặt lệnh bán 931.500 cổ phiếu KOS thuộc tài khoản của bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT nhưng không có cổ phiếu nào được khớp lệnh.

Tương tự, lệnh bán giải chấp 972.900 cổ phiếu KOS thuộc tài khoản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc cũng không ghi nhận khối lượng khớp lệnh trong ngày 14/10.

Ngược lại, giữa lúc KOS liên tục giảm sâu, bà Hoàng Thị Yến - em dâu ông Nguyễn Việt Cường đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 13/11 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Yến sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 32.130 đơn vị lên hơn 8,03 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 3,71% vốn điều lệ.

Đà giảm sâu của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Kosy công bố hoàn tất chuyển nhượng 98% vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện - doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 sau gần 5 năm đầu tư.

Đây là một trong những tài sản đáng chú ý trong danh mục đầu tư năng lượng của Kosy, gắn với mảng thủy điện vốn đóng góp nguồn thu lớn cho doanh nghiệp.

Trước đó, trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 5/10 đến ngày 9/10, Kosy cho biết diễn biến giảm của thị trường chung, áp lực tâm lý bán của nhà đầu tư và việc các công ty chứng khoán điều chỉnh tỉ lệ cho vay ký quỹ đối với KOS là những yếu tố tác động đến giá cổ phiếu.

Doanh nghiệp đồng thời cho biết các hoạt động cốt lõi, gồm đầu tư, phát triển dự án bất động sản và năng lượng tái tạo, vẫn được triển khai theo kế hoạch, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 của Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng khoảng 121%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 5.078 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức gần 2.725,6 tỷ đồng, trong đó nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 1.997,7 tỷ đồng. Năm 2026, Kosy đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng.