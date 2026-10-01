KOS giảm sàn 9 phiên liên tiếp, lãnh đạo liên tục bị bán giải chấp

KOS của Công ty cổ phần Kosy tiếp tục “trắng bên mua” trong phiên 1/10. Cổ phiếu này giảm hết biên độ 6,88%, xuống 15.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp. So với vùng giá trước khi bắt đầu chuỗi lao dốc, thị giá KOS đã mất hơn một nửa.

Đáng chú ý, lực cầu gần như không xuất hiện. Chỉ khoảng 2/500 cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới khoảng 27 triệu đơn vị, tương đương hơn 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu KOS có 9 phiên liên tiếp giảm sàn.

Áp lực với KOS còn liên quan đến hoạt động giải chấp. Trước đó, 5 công ty chứng khoán đã thông báo bán giải chấp tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của người nội bộ và tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy. Tuy nhiên, khi cổ phiếu liên tục nằm sàn và thanh khoản rất thấp, việc thực hiện các lệnh bán này gặp khó khăn.

Trước đó, ông Nguyễn Việt Cường vừa báo cáo đã bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 27/8 đến 24/9, thay vì toàn bộ 5 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, ông còn nắm hơn 72,3 triệu cổ phiếu, tương đương 33,4% vốn Kosy.

Không riêng KOS, PNJ tiếp tục chịu áp lực cung lớn. Cổ phiếu này giảm hết biên độ xuống 24.750 đồng, nối dài chuỗi giảm sàn lên 4 phiên. Sau nhịp lao dốc, PNJ hiện ở vùng giá thấp nhất hơn 6 năm, vốn hóa xuống dưới 12.700 tỷ đồng.

Diễn biến của hai cổ phiếu diễn ra trong một phiên thị trường chung kém tích cực. VN-Index chốt ngày 1/10 tại 1.749 điểm, giảm 19,3 điểm, tương đương hơn 1%. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều cổ phiếu đồng loạt điều chỉnh.

Đáng chú ý, thị trường bước vào tháng 10 sau tháng 9 không thuận lợi. VN-Index khép lại tháng trước giảm 63,5 điểm, tương đương 3,47%.

Toàn bộ cổ phiếu HNX sẽ về HoSE từ 28/12 Theo phương án của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, 23/12 là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX. Các mã thuộc diện chuyển sàn sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24-25/12 và bắt đầu giao dịch tại HoSE từ 28/12. Sau tái cấu trúc, HoSE tập trung tổ chức giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền; HNX tập trung trái phiếu, phái sinh và UPCoM. Việc chuyển sàn không làm phát sinh giao dịch mua bán mới đối với cổ phiếu nhà đầu tư đang nắm giữ.