KOS giảm sàn 2 phiên, lãnh đạo bị bán giải chấp giữa áp lực tồn kho, nợ vay

Theo thông báo của CTCP Chứng khoán Capital, từ ngày 22/9/2026, công ty chứng khoán này dự kiến bán giải chấp 309.400 cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần KOSY.

Cổ phiếu KOS giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp.

Bà Thảo hiện phụ trách khu vực Tây Bắc và theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 đang nắm khoảng 7,225 triệu cổ phiếu KOS, tương đương 3,34% vốn điều lệ.

Động thái bán giải chấp xuất hiện sau khi cổ phiếu KOS giảm mạnh trên sàn. Phiên 22/9, cổ phiếu KOS tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp về mức 26.000 đồng/cp. Tính trong vòng 1 năm qua, KOS đã giảm khoảng 20,23% giá trị so với vùng đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 9/2025 (42.150 đồng/cp).

Đây là thông tin đáng chú ý bởi bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo có thể tạo thêm nguồn cung trong bối cảnh thị giá đang chịu áp lực.

Đáng nói, diễn biến trên xảy ra dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của KOSY vẫn ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 14,75 tỷ đồng, tăng khoảng 110%.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng này là một bức tranh tài chính với nhiều điểm cần chú ý.

Tại ngày 30/6/2026, tiền và các khoản tương đương tiền hợp nhất chỉ còn khoảng 12,62 tỷ đồng, tương đương 0,25% tổng tài sản hơn 5.079 tỷ đồng.

Trong khi đó, quy mô tài sản tiếp tục tăng. Hàng tồn kho đạt khoảng 2.778,5 tỷ đồng, chiếm tới 54,7% tổng tài sản và tăng gần 195,9 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn bộ khoản tồn kho này được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án.

Cơ cấu này cho thấy một lượng vốn rất lớn đang nằm trong các dự án bất động sản thay vì ở dạng tiền có tính thanh khoản cao.

Trong đó, hai dự án có giá trị tồn kho lớn nhất là Kosy Hà Nam với khoảng 892,1 tỷ đồng và Kosy Gia Sàng 11 với gần 499,6 tỷ đồng. Đây là những khoản mục mà khả năng thu hồi vốn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ triển khai, hoàn thiện và bán hàng của dự án.

Không chỉ tồn kho lớn, bảng cân đối của KOSY còn cho thấy áp lực về đòn bẩy tài chính. Đến cuối quý II, vay và nợ thuê tài chính hợp nhất lên tới gần 1.997,7 tỷ đồng, trong đó khoảng 878,3 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 1.119,4 tỷ đồng là nợ dài hạn. Con số này lớn gấp hơn 158 lần lượng tiền mặt mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận, KOSY đang có một năm kinh doanh cải thiện. Nhưng dòng tiền cho thấy áp lực vận hành vốn vẫn khá lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 93,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đồng thời chi hơn 21,4 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và hơn 61 tỷ đồng cho hoạt động tài chính, khiến dòng tiền thuần trong kỳ chỉ còn khoảng 11,2 tỷ đồng.

KOSY đã thu về gần 767,9 tỷ đồng tiền vay trong kỳ nhưng phải trả khoảng 828,9 tỷ đồng nợ gốc.

Trong khi đó, chi phí lãi vay 6 tháng được ghi nhận khoảng 27,55 tỷ đồng. Riêng quý II, chi phí lãi vay gần 26,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 40% lợi nhuận gộp trong quý.

Một chỉ dấu khác là chi phí lãi vay phải trả cuối kỳ tăng mạnh, từ khoảng 1,88 tỷ đồng đầu năm lên 16,75 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, KOSY đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 12,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Như vậy, dù lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ, phần lợi nhuận còn phải thực hiện trong nửa cuối năm vẫn lên tới hơn 105 tỷ đồng.

Đây sẽ là bài toán không nhỏ nếu đặt cạnh quy mô tồn kho gần 2.800 tỷ đồng và dư nợ tài chính gần 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, với doanh nghiệp bất động sản, việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thường phụ thuộc vào tiến độ pháp lý, xây dựng, bàn giao và thu tiền khách hàng. Vì vậy, tăng trưởng lợi nhuận trong một kỳ chưa đồng nghĩa dòng tiền đã được cải thiện tương ứng.

KOSY là một trong những doanh nghiệp đa ngành tại Việt Nam, tập trung mạnh mẽ vào hai lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đã phát triển với hơn 20 công ty thành viên và khẳng định vị thế qua hàng loạt dự án quy mô lớn khắp cả nước.

KOSY nổi tiếng với vai trò là chủ đầu tư của các khu đô thị hiện đại tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và miền Trung. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến:Kosy Lita Hà Nam, Kosy Mountain View Lào Cai, và các khu đô thị khác như Kosy Bắc Giang, Khu đô thị Cầu Gồ, Kosy Gia Sàng và Kosy Sông Công.

Song song với địa ốc, năng lượng là cánh tay đắc lực giúp KOSY hướng tới mô hình Holding bền vững. Trong đó, thủy điện: Sở hữu nhóm doanh nghiệp vận hành và khai thác các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Còn Điện gió & Điện mặt trời tiêu biểu là dự án thông qua đơn vị thành viên như CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu.