KOS giảm sàn 19 phiên, cổ phiếu của 2 doanh nghiệp liên quan đến lãnh đạo bị bán giải chấp

Mới đây, 2 tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Kosy (HOSE: KOS) đã đồng loạt báo cáo kết quả giao dịch do bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy đã thực hiện bán ra 754.900 cổ phiếu KOS với giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 7,54 tỷ đồng.

Trước khi giao dịch diễn ra, tổ chức này nắm giữ hơn 9,96 triệu cổ phiếu, tương đương 4,605% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc bán giải chấp, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn 9.214.800 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 4,26%.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus cũng đã thực hiện bán 4.732 cổ phiếu KOS với giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt 47,32 triệu đồng.

Trước khi giao dịch, tổ chức này nắm giữ hơn 22,19 triệu cổ phiếu KOS, tương đương 10,253% vốn điều lệ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm nhẹ xuống còn 22.190.768 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 10,251%.

Địa ốc Kosy và Đầu tư Leo Regulus bị bán giải chấp tổng cộng 760.000 cổ phiếu KOS (Ảnh: KOS).

Việc bán giải chấp với quy mô từ hai tổ chức liên quan này làm thay đổi nhẹ tỉ trọng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến lãnh đạo cấp cao tại Công ty Cổ phần Kosy.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đang nắm giữ hơn 71,81 triệu cổ phiếu KOS (33,17%) và Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng nắm giữ gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS (6,42%).

Trước đó, Ông Nguyễn Việt Cường cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 7/10/2026 - 13/10/2026. Theo đó, ông Cường đã giảm sở hữu từ gần 72,4 triệu cổ phiếu xuống hơn 71,8 triệu cổ phiếu nêu trên.

Các giao dịch bán giải chấp trên diễn ra trong bối cảnh Cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần Kosy tiếp tục giảm kịch biên độ trong 19 phiên liên tiếp của mã này kể từ ngày 21/9.

So với mức giá 27.950 đồng/cổ phiếu tại phiên 21/9, thị giá KOS đã giảm 72,2%. Với khoảng 216 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Kosy theo đó giảm từ khoảng 6.037 tỷ đồng xuống còn 1.676 tỷ đồng.

Đà giảm sâu của cổ phiếu KOS diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố hoàn tất chuyển nhượng 98% vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện - doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 sau gần 5 năm đầu tư.

Đây là một trong những tài sản đáng chú ý trong danh mục đầu tư năng lượng của Kosy, gắn với mảng thủy điện vốn đóng góp nguồn thu lớn cho doanh nghiệp.