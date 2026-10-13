KOS giải trình lần thứ 3 về cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Sơ đồ giá cổ phiếu KOS trên TradingView.

Công ty Cổ phần KOSY (mã KOS-HOSE) giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 05/10/2026 đến 09/10/2026.

Theo đánh giá của công ty, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, KOS cho biết hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Đây là lần thứ 3, KOS giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn. Cụ thể, lần 1, KOS có văn bản giải trình việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 21/9 đến ngày 25/9. KOS cho biết thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, thanh khoản suy giảm và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã tạo áp lực lên cổ phiếu.

Đồng thời, KOS đề cập việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cấp margin đối với KOS, qua đó có thể khiến áp lực bán gia tăng. Dù vậy, công ty cho biết các hoạt động cốt lõi, từ bất động sản đến năng lượng tái tạo, vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Sau đó, KOS giải trình về việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026 với những lý do tương tự như trên. KOS cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên thị trường, phiên đầu tháng 9/2029 giá cổ phiếu KOS đạt 34.100 đồng/cổ phiếu và đà lao dốc của KOS bắt đầu từ phiên 21/9, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 27.950 đồng/cổ phiếu và sau 11 phiên liên tiếp nằm sàn, thị giá chốt phiên ngày 5/10 còn 13.700 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 12/10, giá cổ phiếu này giảm thêm 6,96% xuống 9.630 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, chuỗi giảm mạnh của KOS diễn ra cùng thời điểm xuất hiện nhiều giao dịch cổ phiếu liên quan đến lãnh đạo và người có liên quan.

Cụ thể: ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT đã bán thành công 4.264.700 cổ phiếu trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu KOS đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Cường giảm sở hữu xuống từ 76,640 triệu cổ phiếu, xuống còn 72,375 cổ phiếu, chiếm 33,43%, từ ngày 27/8-24/9.

Sau đó, trong thời gian từ 30/9 đến 6/10, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT bị công ty chứng khoán thực hiện giải chấp 810 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Sau sau dịch, ông Nguyễn Việt Cường giảm sở hữu về hơn 73,37 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 33,43% vốn doanh nghiệp.

Cùng thời gian, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, đã bán được 22.300 cổ phiếu trên 250.000 cổ phiếu đã đăng ký, từ ngày 24/9-30/9. Qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 9,98 triệu cổ phiếu, chiếm 4,61% vốn.

Tương tự từ ngày 28/9-2/10, CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch và bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4.500 cổ phiếu. Qua đó, giảm số lượng sở hữu xuống còn hơn 22 triệu cổ phiếu, chiếm 10,253% vốn tại KOS.

Sau đó, ngày 29/9/2026 và từ ngày 1/10/2026 đến 5/10/2026, Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu. Sau khi bị bán giải chấp, Đầu Tư Địa ốc Kosy giảm sở hữu từ hơn 9,97 triệu cổ phiếu, chiếm 4,61% về 9,96 triệu cổ phiếu, chiếm 4,605%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, KOS ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 9,03% tương ứng số tiền 59,86 tỷ đồng, Giá vốn hàng bán tăng 7,53%, tương ứng số tiền 43,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 219,05%, tương ứng tăng 2,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của các dự án triển khai mở bán trong kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,50% tương ứng giảm số tiền 2,65 tỷ đồng do Công ty cắt giảm một số chi phí để tối ưu bộ máy hoạt động; Chi phí khác tăng 31,69% tương ứng với số tiền 1,3 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất các dự án.

Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 120,67%, tương ứng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, hiện đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Hiện, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đang sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, chiếm 6,42% vốn điều lệ tại KOS.