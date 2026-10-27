KOS chưa thoát vòng xoáy giảm sàn, áp lực giải chấp gia tăng

Trong phiên 27/10, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm hết biên độ xuống 4.380 đồng/cp. Chốt phiến, lượng dư bán giá sàn hơn 78,5 triệu cổ phiếu, cho thấy áp lực thoát hàng vẫn lớn trong khi lực cầu chưa đủ sức hấp thụ nguồn cung.

Cổ phiếu KOS giảm hết biên độ phiên thứ 27 liên tiếp.

Đà giảm của KOS bắt đầu tăng tốc từ cuối tháng 9, sau giai đoạn đi ngang trong tháng 8. Hai phiên 17 và 18/9, cổ phiếu lần lượt giảm gần 5% và hơn 4%, trước khi bước vào chuỗi giảm sàn từ ngày 21/9.

Tính đến phiên 27/10, KOS đã trải qua 27 phiên giảm sàn liên tiếp. Thị giá giảm sâu khiến vốn hóa doanh nghiệp thu hẹp mạnh so với thời điểm trước khi chuỗi lao dốc bắt đầu.

Diễn biến tại KOS cho thấy rủi ro thanh khoản ngày càng rõ nét. Khi cổ phiếu liên tục nằm sàn và lượng dư bán duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có nhu cầu bán ra có thể khó thực hiện giao dịch. Trong khi đó, những tài khoản sử dụng đòn bẩy tài chính có nguy cơ tiếp tục chịu áp lực nếu giá trị tài sản bảo đảm suy giảm.

Theo các văn bản giải trình, Kosy cho biết việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giá trị tài sản bảo đảm, yêu cầu xử lý tài sản trong thời gian ngắn và giảm tỷ trọng cho vay ký quỹ đã góp phần gia tăng áp lực bán. Doanh nghiệp từng đề nghị các bên xem xét giãn hoặc cơ cấu nghĩa vụ tài chính phù hợp với dòng tiền thực tế.

Trong lần giải trình gần nhất (ngày 23/10), Kosy tiếp tục đề cập tác động từ diễn biến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Công ty đồng thời khẳng định hoạt động đầu tư, phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo chưa ghi nhận biến động bất thường mà doanh nghiệp cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà giảm giá cổ phiếu.

Áp lực bán tại KOS còn đến từ các giao dịch liên quan đến lãnh đạo và cổ đông lớn. Tính từ cuối tháng 8 đến ngày 24/9, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, đã bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu. Tiếp đó, trong giai đoạn từ ngày 13 đến 23/10, ông bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 737.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch, lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ giảm từ 76,64 triệu đơn vị, tương đương 35,4% vốn điều lệ, xuống còn khoảng 71,6 triệu đơn vị, tương ứng 33,09%.

Một số thành viên gia đình và tổ chức liên quan cũng chịu áp lực giải chấp. Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo nhiều lần xuất hiện trong các thông báo bán giải chấp, song một số giao dịch không thực hiện được.

Ở chiều ngược lại, bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Nguyễn Việt Cường, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu bà nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 8 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,71% vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc đăng ký mua chưa đồng nghĩa giao dịch đã được thực hiện hoặc đủ sức đảo chiều cung cầu trên thị trường.

Được biết, cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của ông Cường, bà Hằng và một số tổ chức liên quan còn được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại PVcomBank, BaoVietBank và LPBank. Dư nợ tại ba ngân hàng này theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 vào khoảng 260 tỷ đồng.

Ngoài áp lực giải chấp, Kosy còn đối mặt thông tin cưỡng chế thuế. Cơ quan thuế tại Thái Nguyên đã ban hành quyết định cưỡng chế với số tiền hơn 21,16 tỷ đồng do nợ thuế quá 90 ngày, thông qua biện pháp trích tiền và phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 cho thấy doanh thu thuần của Kosy đạt khoảng 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với nền thấp cùng kỳ năm trước. Dù vậy, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 39% kế hoạch doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Kosy đạt gần 5.079 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho khoảng 2.778 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng tài sản. Nợ phải trả lên tới gần 2.725 tỷ đồng, gồm khoảng 2.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Trong khi đó, lượng tiền và tương đương tiền chỉ khoảng 12,6 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho lớn chủ yếu liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.