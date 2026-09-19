Korovai - Bánh cưới truyền thống đầy ý nghĩa của Ukraine

Trong văn hóa Ukraine, bánh mì từ lâu giữ một vị trí quan trọng trong các nghi lễ và đời sống cộng đồng. Korovai nổi bật trong số đó khi trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều đám cưới truyền thống ở Ukraine.

Khác với những chiếc bánh cưới hiện đại thường được phủ kem hoặc trang trí bằng hoa, Korovai được làm từ bột mì và tạo hình giống một ổ bánh mì lớn, tròn, với phần trang trí được tạo nên hoàn toàn từ bột.

Bánh Korovai hay còn gọi là bánh cưới, tượng trưng cho lời chúc phúc của cả cộng đồng người Ukraine dành cho đám cưới của một cặp đôi.

Và điều đó hoàn toàn xứng đáng, bởi vì cần đến gần như cả một ngôi làng để làm ra loại bánh này.

Ảnh: Pavel Kobysh/Shutterstock/ Atlas Obscura

Trong một nghi lễ bắt đầu vào trước lễ cưới, bảy người phụ nữ tụ tập để nhào bột và hát những bài hát dân gian về đám cưới.

Người ta tin rằng những người thợ làm bánh này sẽ truyền lại số phận hôn nhân của chính họ thông qua chiếc bánh mì, vì vậy chỉ những người phụ nữ đang sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu tiên mới được hưởng vinh dự này.

Sau khi họ làm xong, một người đàn ông đã kết hôn hạnh phúc phải đặt bánh mì vào lò nướng.

Sau đó, mọi người cùng cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất.

Một chiếc bánh korovai bị nứt hoặc biến dạng là điềm xấu cho cuộc hôn nhân, nhưng bánh càng nở cao và càng có nhiều họa tiết trang trí hoặc nhiều lớp thì cuộc hôn nhân càng tốt đẹp.

Ảnh: Amartiniuk/CC-BY-SA 3.0/Atlas Obscura

Mặc dù bánh cưới là một phần của các nghi lễ ở Nga, Bulgaria, Ba Lan và Romania, nhưng bánh korovai của Ukraina thường được coi là loại bánh trang trí công phu nhất.

Mỗi họa tiết được tạo hình từ bột đều mang một ý nghĩa cụ thể: Hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp, bông lúa mì tượng trưng cho sự thịnh vượng trong tương lai, và vòng hoa dừa cạn tượng trưng cho mối liên kết bền chặt giữa đôi vợ chồng.

Thường thì, hai con chim được đặt trên đỉnh bánh, một con được nướng với đôi cánh dang rộng để tượng trưng cho chú rể, con còn lại với đôi cánh khép lại để tượng trưng cho cô dâu.

Tại buổi tiệc chiêu đãi, Korovai được chia cho cô dâu, chú rể và khách mời. Việc chia sẻ chiếc bánh thể hiện mong muốn những điều tốt lành dành cho đôi vợ chồng mới cưới cũng được lan tỏa đến những người xung quanh.

Ảnh: Dreyski(Atlas Obscura)

Ngày nay, đám cưới ở Ukraine đã có nhiều thay đổi và chịu ảnh hưởng của phong cách hiện đại.

Tuy nhiên, Korovai vẫn được nhiều gia đình duy trì như một cách gìn giữ truyền thống. Điều khiến Korovai đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị của một chiếc bánh mì mà còn ở cả quá trình làm bánh, những người tham gia và sự gửi gắm thông điệp chúc phúc trên từng chi tiết.

Từ một chiếc bánh mì truyền thống, Korovai đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc biệt trong lễ cưới của người Ukraina.