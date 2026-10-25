Korean Air tiến gần giai đoạn thương mại hóa công nghệ vận tải hàng không đô thị

Theo báo Korea JoongAng Daily, Hãng hàng không Korean Air cho biết đã thử nghiệm thành công hoạt động vận tải hàng không đô thị (UAM) trên các tuyến kết nối các đảo ngoài khơi bờ biển phía Tây của Hàn Quốc, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực mở rộng ứng dụng công nghệ này ra ngoài các khu vực đô thị đông dân cư.

Máy bay của Korean Air tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động trình diễn được Korean Air thực hiện vào ngày 20/10 tại khu vực gần thành phố Incheon với sự hợp tác của các doanh nghiệp gồm KT, Hyundai Motor và Hyundai Engineering & Construction. Trong cuộc thử nghiệm, các bên đã sử dụng máy bay thay thế để mô phỏng hoạt động của hệ thống UAM trong điều kiện thực tế.

Theo Korean Air, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng vận hành của Hệ thống điều hành và định tuyến hành lang hàng không tích hợp (ACROSS) do hãng tự phát triển. Hệ thống này được sử dụng để quản lý hoạt động bay và điều phối giao thông hàng không, qua đó kiểm tra hiệu quả vận hành trong môi trường các tuyến đảo, vốn có những đặc điểm khác biệt so với khu vực đô thị trên đất liền.

Korean Air cho biết việc thử nghiệm thành công trên các tuyến đảo ngoài khơi là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ UAM. Kết quả này cho thấy tiềm năng triển khai các dịch vụ vận tải hàng không thế hệ mới không chỉ tại các trung tâm dân cư lớn mà còn ở những khu vực có điều kiện địa lý đặc thù.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu của dự án xây dựng hệ thống kiểm soát UAM tại Incheon vào tháng 12. Dự án là một phần trong chiến lược phát triển hệ thống quản lý giao thông hàng không và vận hành bay, tạo nền tảng cho việc triển khai các dịch vụ taxi bay trong tương lai.