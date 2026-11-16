Kora ra mắt hệ điều hành AI-native tham vọng thay đổi cách dùng PC

Kora Systems vừa giới thiệu hệ điều hành máy tính Kora, xây dựng trên nền tảng Linux và tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào cấp hệ thống. Thay vì chỉ bổ sung chatbot vào Windows hay macOS, nền tảng này muốn biến AI thành thành phần trung tâm, có khả năng quản lý tệp, phối hợp ứng dụng và phân bổ sức mạnh tính toán giữa CPU, GPU, NPU.

AI không còn chỉ là một ứng dụng

Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo trên máy tính cá nhân chủ yếu xuất hiện dưới dạng phần mềm riêng biệt hoặc dịch vụ trực tuyến. Người dùng mở trình duyệt, truy cập chatbot, nhập câu hỏi rồi sao chép kết quả sang những ứng dụng khác.

Kora Systems muốn thay đổi cách tiếp cận này bằng một hệ điều hành được thiết kế ngay từ đầu cho thời đại AI.

Giao diện người dùng khác biệt được thiết kế riêng cho kỷ nguyên AI của hệ điều hành KORA.

Được công bố ngày 10/11/2026, Kora là hệ điều hành máy tính dựa trên Linux, hướng tới những người thường xuyên làm việc với các mô hình AI, tác nhân tự động, công cụ sáng tạo nội dung và phần mềm phát triển.

Đứng sau dự án là Kirt McMaster, đồng sáng lập Cyanogen, công ty từng phát triển một phiên bản Android tùy biến nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Kora không chỉ tích hợp AI vào giao diện mà còn xây dựng các thành phần AI ở cấp hệ điều hành. Điều này cho phép các mô hình và tác nhân AI tương tác sâu hơn với phần cứng, tệp dữ liệu và những ứng dụng đang chạy.

Mục tiêu là biến máy tính từ một thiết bị chờ người dùng thực hiện từng thao tác thành một môi trường có thể hiểu yêu cầu và phối hợp nhiều công cụ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cortex phân bổ công việc cho CPU, GPU và NPU

Một trong những thành phần quan trọng nhất của Kora là Cortex, công cụ suy luận kết hợp do công ty phát triển.

Thay vì mặc định đưa mọi tác vụ AI lên máy chủ đám mây, hệ thống ưu tiên chạy mô hình ngay trên máy tính khi phần cứng đáp ứng được yêu cầu. Những tác vụ vượt quá khả năng thiết bị có thể được chuyển sang dịch vụ đám mây.

Cortex được thiết kế để phân bổ khối lượng công việc giữa CPU, GPU và NPU. CPU xử lý các tác vụ điều phối và tính toán tổng quát. GPU đảm nhiệm những phép tính song song với cường độ cao. Trong khi đó, NPU được tối ưu cho các tác vụ AI như xử lý mô hình ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói hoặc tạo biểu diễn dữ liệu.

KORA sử dụng Cortex để điều phối sức mạnh của PCU, GPU và NPU, tạo nên một trải nghiệm sử dụng PC khác biệt.

Điểm đáng chú ý là Kora còn hướng tới khả năng phân phối tác vụ sang những máy tính khác kết nối trong cùng mạng nội bộ.

Điều này có thể giúp người dùng tận dụng nhiều thiết bị trong một môi trường làm việc mà không phải xây dựng trung tâm dữ liệu riêng.

Trong quá trình giới thiệu nền tảng, Kirt McMaster cho biết phiên bản chạy trên nền tảng Snapdragon X2 Elite có thể vận hành mô hình Gemma 4 26B với tốc độ giải mã khoảng 25 token/giây trên NPU Hexagon, theo các thông số ông cung cấp cho Tom's Hardware.

Đây là một con số đáng chú ý đối với xử lý AI cục bộ, nhưng cần lưu ý rằng hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình bộ nhớ, cách lượng tử hóa mô hình và loại tác vụ.

Kora cũng khuyến nghị máy tính có RAM khoảng 64 GB để khai thác những mô hình lớn hơn. Đây là yêu cầu tương đối cao so với cấu hình máy tính cá nhân phổ thông hiện nay.

Neural Workspace và hệ thống tệp hiểu ngữ nghĩa

Một điểm khác biệt khác của Kora nằm ở cách tổ chức môi trường làm việc.

Hệ điều hành này giới thiệu khái niệm Neural Workspace, tạm hiểu là không gian làm việc thông minh, nơi các ứng dụng, tệp dữ liệu và tác nhân AI được tổ chức theo mục đích sử dụng.

Thay vì phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng, người dùng có thể giao cho một tác nhân AI thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều công cụ.

Concept KORA được trưng bày trên laptop sử dụng chip Snapdragon X2 Elite.

Kora cũng phát triển Neural File System, hệ thống quản lý tệp theo ngữ nghĩa. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu dựa trên nội dung và ý nghĩa thay vì chỉ nhớ tên tệp hoặc vị trí thư mục.

Ví dụ, thay vì tìm một tài liệu có tên cụ thể, người dùng có thể yêu cầu hệ thống tìm bản báo cáo về doanh thu quý trước có đề cập đến một sản phẩm nhất định.

Nếu hoạt động đúng như thiết kế, hệ thống có thể giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và xử lý dữ liệu, đặc biệt đối với những người làm việc với nhiều tài liệu và dự án.

Kora còn có các chế độ Work, Create và Play, phục vụ công việc, sáng tạo nội dung và giải trí. Thành phần GameFrame kế thừa công nghệ từ GameOS của Playtron, công ty tiền thân của Kora Systems.

Tham vọng cạnh tranh Windows và macOS nhưng còn nhiều thách thức

Kora hướng đến một thị trường lớn nhưng cũng là một trong những lĩnh vực khó thay đổi nhất của ngành công nghệ.

Windows và macOS không chỉ là hệ điều hành. Chúng sở hữu hệ sinh thái ứng dụng, nhà phát triển, phần cứng và thói quen sử dụng đã hình thành trong nhiều thập kỷ.

Một hệ điều hành mới dù có nhiều tính năng AI vẫn phải giải quyết những vấn đề căn bản như tương thích phần mềm, trình điều khiển thiết bị, bảo mật, độ ổn định và hỗ trợ kỹ thuật.

Kora cho biết nền tảng có thể chạy trên máy tính sử dụng chip Qualcomm, Intel và AMD. Công ty cũng phát triển lớp tương thích để hỗ trợ một số ứng dụng Windows.

Tuy nhiên, việc tương thích với một số phần mềm không đồng nghĩa có thể thay thế toàn bộ hệ sinh thái Windows.

Một thách thức khác là quyền riêng tư và bảo mật. Khi AI có thể truy cập tệp, bộ nhớ và nhiều ứng dụng, hệ điều hành cần cơ chế phân quyền chặt chẽ để tránh việc tác nhân tự động đọc hoặc xử lý những dữ liệu không được phép.

HUMAIN OS sẽ là phiên bản KORA hợp tác phát triển trước dành cho doanh nghiệp.

Kora cho biết các không gian làm việc được thiết kế theo cơ chế cách ly và phân quyền cho ứng dụng, tác nhân AI. Dẫu vậy, mức độ an toàn chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi nền tảng phát hành và trải qua kiểm nghiệm thực tế.

Theo kế hoạch, HUMAIN OS – phiên bản dành cho doanh nghiệp do Kora phát triển cùng công ty AI Saudi Arabia HUMAIN – dự kiến xuất hiện trước. Kora dành cho người dùng cá nhân, nhà phát triển và người sáng tạo nội dung dự kiến được phát hành trên máy tính trong năm 2027.

Kora có thể không ngay lập tức trở thành đối thủ trực tiếp của Windows hay macOS. Nhưng dự án cho thấy một hướng phát triển mới: AI không còn chỉ là phần mềm chạy bên trong hệ điều hành, mà có thể trở thành lớp điều phối trung tâm của toàn bộ máy tính.

Nếu thực hiện được tham vọng này, cách con người tương tác với máy tính có thể thay đổi đáng kể trong những năm tới.

Kora giới thiệu hệ điều hành PC với giao diện khác biệt dành cho kỷ nguyên AI.