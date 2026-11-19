Nam diễn viên Koo Kyo Hwan, người đã góp mặt trong 5 bộ phim chỉ riêng trong năm nay, đã thu hút sự chú ý khi ví lịch trình bận rộn của mình giống như công việc của một người tự kinh doanh trong buổi phỏng vấn cho bộ phim Heavy Snow.

Bắt đầu với bộ phim Once We Were Us ra mắt vào tháng 12/2025, trong năm nay, Koo Kyo Hwan đã góp mặt trong tổng cộng 5 dự án, bao gồm bộ phim truyền hình Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness cùng các bộ phim điện ảnh Colony, Resurrected Man: The Red và Heavy Snow.

Khi nhìn lại việc có quá nhiều tác phẩm được ra mắt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Koo chia sẻ: "Tôi thấy mình vô cùng may mắn. Khi tham gia quay phim, diễn viên không thể biết trước chính xác khi nào tác phẩm sẽ được công chiếu. Dù không phải là chủ ý, nhưng việc nhiều dự án cùng ra mắt trong một thời điểm đã giúp tôi có cơ hội thể hiện những khía cạnh đa dạng của bản thân với khán giả".

Anh cũng gây chú ý khi ví von khối lượng công việc dày đặc của mình giống như cách vận hành một cơ sở kinh doanh cá nhân. Koo bày tỏ: "Nếu coi bản thân như một người tự kinh doanh, thì việc có nhiều tác phẩm ra mắt cũng giống như việc cửa tiệm của tôi luôn có khách hàng ghé thăm đều đặn vậy. Trong tình huống đó, chẳng lẽ tôi lại bảo rằng: tháng này chắc mình nghỉ ngơi thôi sao?".

Anh nói thêm với chút hài hước: “Tôi nghĩ lý do mình cứ tiếp tục nhận các dự án là vì tôi coi nghề này như một ‘cửa tiệm’ riêng của mình vậy. Tôi không phải là một ‘nghệ sĩ’ mà là một người tự kinh doanh”.

Anh cũng bày tỏ sự hài lòng lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của mình: “Dạo này, tôi thực sự hạnh phúc. Diễn xuất là công việc của tôi, và nó cũng rất thú vị nữa. Khi công việc mang lại cho tôi sự phấn khích tột độ, một liều dopamine, lại còn được mọi người đón nhận, thì làm sao tôi có thể dừng lại được chứ?”.

Mặc dù một số người xung quanh lo ngại rằng, anh có thể đang nhận quá nhiều dự án, nhưng anh nhấn mạnh rằng, mình không hề hy sinh đời sống cá nhân một cách quá mức. Koo Kyo Hwan giải thích: “Tôi luôn đảm bảo tuân thủ khung giờ làm việc hợp lý, đồng thời vẫn giữ lại thời gian và không gian riêng để tận hưởng cuộc sống của chính mình”.