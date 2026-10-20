Kon Hà Nừng: Trồng gần 100.000 cây xanh, tái thả 639 cá thể động vật rừng về tự nhiên

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận vào tháng 9-2021, có tổng diện tích hơn 413.511 ha, nằm trên địa bàn 21 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Các em học sinh tham gia chương trình giáo dục môi trường và du lịch học đường năm 2026 gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây lưu niệm. Ảnh: Lê Vinh

Khu dự trữ sinh quyển gồm 3 phân khu chức năng: vùng lõi trên 57.439 ha, vùng đệm gần 152.694 ha và vùng chuyển tiếp hơn 203.377 ha.

Theo báo cáo, tính đến tháng 9-2026, Dự án GLAD đã hỗ trợ 14 xã thuộc Khu dự trữ sinh quyển trồng 98.415 cây phân tán, gồm 37 loài cây lâm nghiệp bản địa và 12 loài cây ăn quả lâu năm tại 262 khu vực công cộng và 367 hộ gia đình. Bên cạnh đó, chương trình “Rừng xanh lên 2026” đã trồng phục hồi 10,6 ha rừng.

Trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, tính đến ngày 7-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thực hiện 89 đợt tiếp nhận, cứu hộ 651 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; tái thả thành công 639 cá thể đủ điều kiện về môi trường tự nhiên. Đồng thời, triển khai các hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh và bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm.

Công tác hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm tiếp tục được chú trọng. Trong năm, đơn vị đã phê duyệt gần 729 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 9 thôn, làng; giao khoán bảo vệ 18.643,71 ha rừng cho 803 hộ dân thuộc 29 nhóm hộ. Tổng kinh phí giao khoán đã thanh toán trong 2 quý đầu năm đạt hơn 2,78 tỷ đồng.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả các cá thể động vật quý, hiếm về với tự nhiên. Ảnh: Lê Vinh

Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh đã kiện toàn tổ chức quản lý rừng đặc dụng thông qua việc sáp nhập các đơn vị để thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, thống nhất quản lý 82.631,83 ha lâm phần, tăng hơn 40.718 ha so với trước sáp nhập.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống camera AI, phần mềm SMART với 2.905 tuyến tuần tra được ghi nhận; số hóa dữ liệu thực vật và 753,52 ha đất nương rẫy.

Năm 2027, Ban Quản lý tiếp tục ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi rừng, phát triển sinh kế bền vững và hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.