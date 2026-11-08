KOL “Cô Đồng Nát” tham gia livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của xã Hoằng Châu.

Tại chương trình, hai sản phẩm được giới thiệu, quảng bá, gồm: Nem chua Mùi Lực của Cơ sở sản xuất nem chua Mùi Lực và dưa vàng Nhung Farm của HTX nông nghiệp xanh CNC Hồng Nhuệ.

Trong đó, dưa vàng Nhung Farm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; nem chua Mùi Lực đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP trong năm 2026.

Thông qua hình thức livestream, các chủ thể trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và những nét đặc trưng của từng sản phẩm, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo xã Hoằng Châu cùng các chủ thể OCOP trực tiếp tham gia giao lưu, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, thể hiện vai trò đồng hành của chính quyền địa phương trong hỗ trợ các cơ sở sản xuất đổi mới phương thức quảng bá, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ trên nền tảng số.

Phiên livestream tại xã Hoằng Châu có sự tham gia của TikToker “Cô Đồng Nát”.

Đáng chú ý, phiên livestream có sự tham gia của TikToker “Cô Đồng Nát”.

Với lối dẫn dắt gần gũi, khả năng tương tác linh hoạt, TikToker “Cô Đồng Nát” đã tạo không khí sôi nổi cho phiên livestream thông qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và tư vấn mua hàng.

Những ưu đãi được đưa ra ngay trong chương trình góp phần thu hút sự chú ý, tương tác của người xem.

Chỉ sau 30 phút phát sóng, phiên livestream đã thu hút hơn 1.000 lượt xem, tương tác, chia sẻ và đặt hàng.

Nhiều đơn hàng được đặt trực tiếp tại phiên livestream.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu Lê Hữu Tâm cho biết: Thông qua chương trình, địa phương mong muốn nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu; chủ động ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội và thương mại điện tử để quảng bá, kết nối khách hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các chủ cơ sở sản xuất trực tiếp chia sẻ về nguồn gốc, quy trình sản xuất sản phẩm.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận công nghệ, kết nối thị trường, từng bước đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng địa phương.